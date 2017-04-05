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《网球》肘伤已复原

乔帅将在台维斯杯出赛

【自由时报】世界排名第2的前球王乔科维奇（Novak Djokovic）因肘伤在上个月底退出有「第五大满贯」之称的迈阿密公开赛，而昨天乔帅表示自己伤势已经好多了，将在4/7代表塞尔维亚出赛台维斯杯8强战，面对西班牙。

乔帅上月初在印地安泉网赛16强遭澳洲「坏小子」基里奥斯（Nick Kyrgios）拍落后，没多久就宣布因为肘伤不在迈阿密出赛，经过一个月的休养，乔科维奇对自己的状态信心满满。

乔帅：「我退出了迈阿密公开赛，在印地安泉我也没有打太多赛程，今年赛季我的表现不尽理想，但这六年我已经很幸运状态都能在水平之上，而休养的这段时间我也不后悔，我和家人度过了很棒的时光。」

后天面对西班牙的赛程中乔科维奇将与世界排名18的阿古特（Roberto Bautista Agut）对垒，他也谦虚说道，虽然对方没有派出世界排名最顶尖的选手，仍不能轻敌。

乔科维奇也将会与球王穆雷（Andy Murray）、蛮牛纳达尔（Rafael Nadal）、瓦林卡（Stan Wawrinka）等好手在4/16的第一场ATP积分1000红土赛事蒙地卡罗大师赛（Monte-Carlo Rolex Masters）出赛。