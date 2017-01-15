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警方质疑茂物GMBI 总部

被FPI成员烧毁

【雅加达CNN Indonesia新闻网13日讯】上周五（1月13日）早晨，GMBI西爪哇茂物总部被不法分子起火燃烧，警方怀疑是由数百名捍卫伊斯兰阵线（FPI）成员故意起火燃耗，导致该GMBI顿然夷为平地，迄今警方已逮捕被指涉嫌进行骚乱破坏活动的20名FPI成员。

爪哇地方警察局公共关系主任尤斯利（Yusri Yunus）警察上校表示，烧毁GMBI总部的人数共有150名FPI成员，他们大部分来自西爪哇芝甘北At-Taqwa习经院的信徒。



“茂物警方经已逮捕20名烧毁GMBI总部的犯罪嫌疑人，他们将接受西爪哇警方的犯罪调查。”尤斯利警察上校说道。

尤斯利警察上校还透露，当时警方无法防止FPI与GMBI的正面冲突，因为比起兵戎相对的各方人马，有限的警员人数，不可能执行任务。

迄今，警方还部署均15名Ciampea警员在GMBI总部和几名警员在FPI当地的分会办事处，以防再次双方发生冲突。尤斯利警察上校这样表示。

西爪哇地方警察长安东（Anton Charliyan）少将表示，茂物GMBI成员于FPI成员发生冲突事件与FPI头目哈比（Habib Rezieq Shihab）在西爪哇地方警察局接受警方调查的时间非常接近，因为哈比被指侮辱建国五原则（Pancasila），被警方传召和接受调查，当时GMBI成员于FPI成员也在西爪哇地方警察总部发生对峙，因此警方质疑两起事件是否有关联，警方将进一步调查。