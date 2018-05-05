Saturday, May 5th, 2018 | Posted by

我国成功企业家黄进益先生与世长辞 各华社领导及海内外亲友齐来吊唁

印尼中华总商会常务副总主席兼执行主席张锦雄率诸位理监事在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。

印尼中华总商会常务副总主席兼执行主席张锦雄率诸位理监事在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。

 

印尼福建社团联谊总会总主席俞雨龄率理监事在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。

印尼福建社团联谊总会总主席俞雨龄率理监事在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。

 

印尼“江夏堂”黄氏宗亲总会永久名誉主席黄瑞泉、黄德新和雅加达黄氏宗亲会主席黄裕祥率宗亲们在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。

印尼“江夏堂”黄氏宗亲总会永久名誉主席黄瑞泉、黄德新和雅加达黄氏宗亲会主席黄裕祥率宗亲们在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。

 

雅加达金门互助基金会总主席王振坤率乡亲们在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。

雅加达金门互助基金会总主席王振坤率乡亲们在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。

 

印尼华裔总会总主席黄德新率诸位理事在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。

印尼华裔总会总主席黄德新率诸位理事在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。

 

雅加达勿里洞同乡联谊会和雅加达肖蛇联谊会等组织理事们在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。

雅加达勿里洞同乡联谊会和雅加达肖蛇联谊会等组织理事们在黄进益先生灵前献花及行三鞠躬礼。

 

【本报周孙毅报道】我国成功企业家、华社德高望重领袖，印尼“江夏堂”黄氏宗亲总会永远名誉主席、雅加达金门互助基金会永久名誉主席、印尼福建社团联谊总会副总主席、印尼中华总商会永远荣誉主席、印尼华裔总会资深荣誉主席、印尼闽南同乡联谊会创会人之一、雅加达勿里洞同乡联谊会永久名誉主席、雅加达勿里洞建新校友会总主席黄进益先生（Budiono Widodo）于51日上午10时，在寓所与世长辞，享寿积润81岁。

黄进益先生祖籍福建金门县，1941年出生于印尼勿里洞。他是一位成功的企业家，也非常热心公益，乐善好施，对社会捐献无数，深得各界人士赞许。此外，黄进益更是华社重要的领袖人物，在1991年至2017年期间曾担任雅加达金门互助基金会总主席，他出钱又出力，深受金门乡亲们的敬重与爱戴。

治丧期间，来自国内外亲朋戚友，工商界和各华社贤达，梓叔同乡等，纷纷前往雅加达治丧处Grand Heaven殡仪馆101-105座吊唁，并向黄府家属致以深切慰问。

56日（星期日)上午8时举行告别奠礼之后，随即扶柩发引还山安葬于Kerawang San Diego Hills坟场。谨此愿黄进益先生一路走好！

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214108

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