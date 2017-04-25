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印尼书画学院双庆圆满落幕举行感谢晚宴

【本报周孙毅报道】印尼书画学院董事长胡素丹女士与其夫婿游继志监事长，为了感谢全体理事的精诚合作，以及学院荣誉主席团、荣誉顾问团等对3月25日举行印尼书画学院成立5周年庆典暨第二届理监事就职礼的支持，特于4月21日晚，假雅加达渔家庄酒楼举行感谢晚宴。

该学院辅导主席阮渊椿伉俪，李秀贤院长，副院长张喜顺伉俪，荣誉主席团潘万鑫博士、杨秀珍、郭徽章伉俪、李振强伉俪，荣誉顾问团饶兴生伉俪、卢信增伉俪、黄汉昌伉俪、赵金川及其他理事，还有印尼龙文化协会主席陈立辉伉俪，文远书画苑会长欧阳文等，近80人出席参与。

胡素丹董事长致辞，感谢大家拨冗出席晚宴。她说，此次印尼书画学院双庆活动能顺利进行，是得到了全体理事与荣誉主席团、荣誉顾问团的支持和参与。希望该学院理事们今后能互助合作，继续保持沟通，大家相互包容，同心协力，致力于传承和弘扬中国书画艺术，积极推动书画学院发展与培训活动。

李秀贤院长致辞，对学院荣誉主席团、荣誉顾问团的热心支持，全体理事精心做好各项筹备工作等，使庆典活动顺利举行表示感谢。李秀贤称，印尼书画学院5年中的传承工作，令大家感到欣慰即栽培了青少年的一代，这也是已故胡原菁老师最大的遗愿，如今胡素丹董事长把这“传承”的工作继续支持下来，作为老师们的也尽心作教导的工作。理事也同一条心把业务做好。期望该学院今后在全体理监事的共同努力耕耘下，越办越好，积极推动我国青少年学习书法，将华夏博大精深的书法艺术发扬光大！

荣誉主席潘万鑫博士与荣誉顾问饶兴生均分别发言，希望我国书画学院今后在胡素丹董事长、李秀贤院长等理事英明领导下，继续传承并弘扬优秀传统文化。

晚宴上，大家一边享用美味佳肴，也边欣赏歌唱爱好者登台引吭高歌，直到晚上10时许，在一片温馨愉快气氛中圆满结束。