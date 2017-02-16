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内政部长重申

不会改变恢复钟万学省长职位的决定

【罗盘报新闻网2月16日雅加达讯】我国内政部长扎赫约·库莫罗（Tjahjo Kumolo）恢复被指涉嫌亵渎宗教的钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）雅京特区地方首长职位而引发反对钟万学的阵营不满，几个政党国会党团拟在国会行使调查权。

对此，库莫罗内政部长已向国家最高法院（MA）要求解读我国2014年地方政府条例第23号第83条的法令内容，并要求国家最高法院判决钟万学复任的判决，但是最高法院院长哈达阿里(HattaAli)已明确表示，恢复钟万学雅京特区省长职位，不需要最高法院的任何法令，通过内政部法律机制处理和决定皆可。

库莫罗内政部长也感谢国家最高法院院长哈达阿里的指示，因此，内政部不会更改恢复钟万学雅京特区省长职位的决定。

“国家最高法院院长的声明已经非常明确，钟万学复任由内政部长决定，所以我的决定是正确的，不会更改。” 库莫罗，周四（2月16日）在雅京如斯说。

“我确信，我的决定不停止钟万学雅京特区省长职位是正确的，我会向总统负责。” 库莫罗接着说。