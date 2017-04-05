Wednesday, April 5th, 2017 | Posted by

共查获冰毒903公斤
澳警方破获该国史上最大冰毒走私案

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当地时间4月5日，澳大利亚墨尔本，澳大利亚警方展示缴获的冰毒。

 

【新华社悉尼】澳大利亚联邦警察局5日在墨尔本宣布，澳警方破获了该国历史上最大的冰毒走私案，共查获冰毒903公斤，两名男子被起诉。

澳联邦警察局警官尼尔高根在当天举行的新闻发布会上介绍说，联邦警察局今年１月注意到一批海运至墨尔本的亚洲货物可疑，于是通知维多利亚州警方对墨尔本部分地区进行搜查。警方于2月6日在墨尔本东部的一间仓库中发现了大量冰毒，犯罪分子将冰毒藏匿在这些进口的70多箱木地板中。高根说：“犯罪分子藏匿冰毒的方式非常隐蔽，这是我们未曾遇到过的。”

据了解，警方已起诉两名涉案男子，其年龄分别是53岁和36岁，两人将于6月出庭受审。此外，警方还公布了其他两名男性涉案嫌犯的照片。预计之后还会有其他涉案嫌疑人被警方抓捕。

澳司法部长迈克尔基南在新闻发布会上说：“近年来，冰毒在澳大利亚呈泛滥之势，此次缉毒成果显著，这是对有组织犯罪集团的沉重打击。”

澳总理马尔科姆特恩布尔针对此案在一份声明表示：“冰毒给社会和家庭带来危害，我们必须加大打击力度，阻止毒品走私。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179527

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