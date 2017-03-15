Wednesday, March 15th, 2017 | Posted by

WIKA混凝土拟提高产量
在苏横建预制混凝土厂

【本报苏横讯】WIKA（Wijaya Karya）公司旗下WIKA混凝土（Wijaya Karya Beton）公司开始推动预制混凝土（beton pracetak）产量，WIKA混凝土公司座落于苏横（Subang）的预制混凝土新工厂才运营。

日前，WIKA混凝土公司总经理威尔弗雷德.辛卡里（Wilfred A Singkali）对记者称，因国内市场的预制混凝土需求非常大，即每年达到2.5亿吨。“政府希望，建筑混凝土需求的30%，是来自预制混凝土。”

因此，WIKA混凝土公司增加年产量为35万吨，该产量来自15家预制混凝土厂，如今，该公司每年生产300万吨预制混凝土。

威尔弗雷德声称，除了增加苏横的工厂产量之外，WIKA混凝土公司也在苏横增加30公顷土地面积，因此，如今，该公司拥有50公顷的土地，WIKA混凝土公司为购买土地调拨的总投资达到3500亿盾。

WIKA混凝土公司公司经理部称，希望该工厂能成为我国最大的混凝土工厂区，因在往后3年至4年，在苏横的工厂总产量能达到500万吨，WIKA混凝土公司将在新工厂生产箱梁（box girder），该产品将在数项基础设施工程使用。

举例在茂物（Bogor）第2阶段的外围高速公路、轻轨火车（LRT）从Kepala Gading至Velodrome、雅加达至Rawamangun，还有雅加达数项高架桥工程。

威尔弗雷德证实，为生产该混凝土产品，WIKA混凝土公司使用的国内或当地工具器械达到80%至90%。

除了生产预制混凝土之外，WIKA混凝土公司也通过WIKA大厦用混凝土公司极限提高预制混凝土产量。

日前，该公司秘书布奇.哈利雅迪（Puji Haryadi）称，公司将在苏横的预制混凝土厂旁边，兴建大厦用预制混凝土工厂。“该工厂年产35万吨，其中25万吨来自WIKA混凝土工厂和10万吨来自大厦用预制混凝土工厂。”

因目前，大厦建筑效能越来越大，通过大厦用预制混凝土产品，该大厦建造犹如排列乐高（lego）。

WIKA混凝土公司定下指标，今年，能获得6兆盾的新合同，续后的旧合同为1.5兆盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177775

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