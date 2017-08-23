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United Tractors公司定今年8月底

为Tanjung Jati B-5号6号发电站举行奠基

【本报雅加达讯】United Tractors公司今年进入电力业务的计划看来相当顺利。该公司宣布参与投资Tanjung Jati B-5号与6号蒸汽发电站工程的六个月后，目前该工程将进入建设过程。

日前，Tanjung Jati B-5号与6号蒸汽发电站工程正在打桩过程。United Tractors公司秘书莎拉．卢比斯(Sara K Loebis)称，“希望8月底已能举行奠基仪式。”她这么说。

United Tractors公司从今年2月13日成为Tanjung Jati B-5号与6号蒸汽发电站工程独立发电企业(IPP)Bhumi Jati Power公司的其中一个股东。United Tractors公司通过旗下的Unitra Persada Energia公司，持有Bhumi Jati Power公司25%的股份。

Bhumi Jati Power公司其余股份是两家日本公司所有。分为住友集团(Sumitomo Corporation Group)持有50%股份，日本关西电力公司(The Kansai Electric Power Co.,Inc.Group)持有25%股份。

根据计划，Tanjung Jati B-5号与6号蒸汽发电站工程的发电量2×1000兆瓦，兴建工程目标将于2021年完成。位于中爪Jepara或与Tanjung Jati B-1号至4号蒸汽发电站邻近。该工程是政府3万5000兆瓦大型发电站的一部分。

Tanjung Jati B-5号与6号蒸汽发电站建设工程投资价值达42亿美元。该资本来源来自于日本协力银行(JBIC)和7家商业银行贷款。其中三家银行是瑞穗银行(Mizuho Bank)、三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)和三菱日联金融集团(The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)。

United Tractors公司将供应Tanjung Jati B-5号与6号蒸汽发电站所需的煤炭总量的三分之一。“煤炭需求量每年大约700万吨，由本地数家供应商提供。”她如斯说。