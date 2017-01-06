Friday, January 6th, 2017 | Posted by

Total E&P Indonesia公司定下指标
今年煤气产量1430 MMSCFD

【本报雅加达讯】Total E&P Indonesia石油公司定下指标，东加省东加里曼丹马哈甘油田（Blok Mahakam）的煤气生产量已达到143百万标准立方英尺/天（mmscfd）。

Total E&P Indonesia石油公司（TEPI总经理阿里菲迪亚（Arividya Noviyanto）在雅加达对记者表示，按照计划，在2017年原油和液化天然气的生产量每天53000桶。

他解释说：“上述原油和液化天然气生产量是根据2017年工作和预算计划规定的。

此外，在2016年落实的煤气生产量平均为1640 MMSCFD，而原油和液化天然气的生产量每天64000桶。

他认为，虽然运营许多口老旧的油田，但马哈甘油田在2016年的生产量能保持良好状况。

我们在老旧的油田生产油气，生产量将自然地下降那是我们必须克服的挑战，”他这么说。

他续说，由于世界油价的情况，及马哈甘油田的合同即将结束，TEPI 2017年进行的投资额，将比2016年更少。

他补充说，在2016年一整年，Total E&P Indonesia石油公司没有失时工伤。

我们所取得的成绩是因为我们严格实施体检、安全，以及保护环境的原则作为主要观点。我们将继续保持实施上述态度和文化，同时实施良善治理（good governance）、遵守，以及卓越运营（operational excellences）措施，”他阐述。

目前Total E&P Indonesia石油公司作为马哈甘油田运营商，拥有50%的参与权，而其他50%股权是由Inpex有限公司持有。

已在马哈甘油田运营将近50Total E&P Indonesia石油公司的合同将于20171231日结束。

但从201811日开始，政府已经指定Pertamina Hulu Mahakam公司成为新的运营商。

Total E&P Indonesia石油公司在201512月份已经成立特别小组，即马哈甘油田经营权过渡时期（TMO）以进行移交过程。

Total E&P Indonesia石油公司在2017年的主要责任是提防生产量下降，并确保把马哈甘油田移交北塔米纳（国油）公司的过渡经营程序顺利进行，”他进一步称。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172310

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