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Toba Bara除经营煤炭

今年计划发展发电站事业

【本报雅加达讯】去年，Toba Bara Bara Sejahtra公司销售570万吨煤炭，比2015年同期的实际销售量下滑10.94%。去年总销量的80%是供出口。

去年销售的煤炭，热量单位为5600千卡（KKaL）的煤炭占总销量的53%，其余是各种热量单位的煤炭，Toba Bara公司出售的煤炭，热量单位最高的是5900千卡，仅占总销量的4.6%。

日前，Toba Bara公司投资者公共关系经理伊宛.善约多（Iwan Sanyoto）对记者称，“平时，热量单位5900千卡的煤炭是向日本出口，因日本优先选择低硫和热量值高的煤炭。”

去年，煤炭销量降低，Toba Bara公司财政业绩也下滑。去年，该公司销售和收入降低25.92%成为2亿5827万美元。

Toba Bara公司的帐面利润降低至75.44%，净利为279万美元，而2015年的净利约1136万美元。

今年，Toba Bara公司定下指标，煤炭销售与去年大约相同，虽然最近，煤炭价格触及每吨80美元的趋向和比去年更高。

Toba Bara公司选择，根据自去年下半年已签署的合同生产煤炭。今年，该公司将保持550万吨至600万吨的煤炭销售量。因此，如果Toba Bara公司从商业伙伴获得煤炭售价一致的协议并不奇怪。“谈及2017年的产量，大部分已有签署合同，销售已安全。”

Toba Bara公司除运营煤炭业之外，将初步多样化产业至发电站，该公司已完成财务结算（financial close）阶段，或已对发电2×50兆瓦（MW）的第1座Sulbagut蒸汽发电站融资。

Toba Bara公司定下指标，今年上半年，完成融资事宜，接下来下半年，该公司即将进入建造阶段。

第1座Sulbagut蒸汽发电站是由Gorontalo Listrik Perdana公司建造，该公司80%股份属于Toba Bara公司所有，20%属于上海电力能源公司（Shanghai Electric Power Construction co ltd）所有。

第1座Sulbagut蒸汽发电站投资总值1.7亿美元至2.2亿美元左右，而Toba Bara公司与国电公司（PLN）签署为期25年的电力购买协议（power purchase

agreement）。

Toba Bara公司希望，2020年，第1座Sulbagut蒸汽发电站已能有固定收入，该公司定下指标，发电业能对该公司总收入贡献50%。