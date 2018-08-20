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Toba Bara公司定下北苏3号蒸汽发电站

今年底融资到位

【本报雅加达讯】一个企业欲多元化并非简单的。至今，Toba Bara Sejahtera(TOBA)公司仍在处理北苏拉威西的Sulut 3号蒸汽发电站的工程，正在确定最后阶段的融资到位。

Toba Bara公司定下最迟明年初落实目标。Toba Bara Sejahtera公司秘书Elisabeth Novi Sagita Aruan称，“Sulut 3号发电站的融资到位确定于今年底或明年初完成。”

Toba Bara公司已从去年4月与国营电力公司(PLN)签署Sulut 3号蒸汽发电站的电力买卖协议(PPA)。而Sulut 3号蒸汽发电站的发电力为2×50兆瓦(MW)。

该工程由Minahasa Cahaya Lestari公司经营管理。根据Toba Bara公司去年报告称，有可能投资支出大约2亿500万美元至2亿1000万美元。

Sulut 3号蒸汽发电站是Toba Bara公司两项发电站工程的其中一个。另一工程是Sulbagut 1号蒸汽发电站，已进入施工前阶段。Toba Bara公司通过旗下的Gorontalo Listrik Perdana公司持有该工程的80%股权。

Toba Bara公司开始发电站工程也一边提高煤炭业务。该公司定下指标，今年煤炭产量500万至600万吨。今年1月至6月，他们生产了250万吨煤炭。

只是，Toba Bara公司不愿谈及今年上半年的煤炭实际销售量。他们主要依靠出口市场。“我们仍定下大部分出口指标，但也设法供应国内市场。”他如斯说。