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Timah公司携手勿里洞县政府

合作兴建滨海码头

【本报丹绒班兰讯】国营锡矿公司（PT Timah）与邦加—勿里洞群岛省勿里洞县政府，在丹绒班兰（Tanjung Pandan）滨海码头建设工程建立合作关系，来加速当地旅游目的地的发展和吸引更多游客来访。

由业务发展总监特冷科诺（Trenggono）代表的Timah公司总经理利萨（M Riza Pahlevi Tabrani）在丹绒班兰签订滨海码头建设工程谅解备忘录后说：“在勿里洞兴建的滨海码头地点位于丹绒班兰港的下游地区，同时也是Timah公司港口和码头旧址。”

特冷科诺在勿里洞县地方议会副主席Isyak Meirobi、Bakti Timah医院公司总经理Yennita和Air Kantung船坞和航运公司财务经理Dodi Setiabudi的见证下，与勿里洞县县长Sahani Saleh签订滨海码头建设工程谅解备忘录。

特冷科诺称，这项合作协议内容，其中滨海码头建设与工艺研究与技术应用机构（BPPT）、勿里洞县政府、Timah公司制定的总体规划同步实施。

“按照计划，游艇建设工程由中央政府负责，然后Timah公司及其属下企业负责医院和国际标准酒店，”他说。

特冷科诺评价，丹绒班兰地理位置优越，因为成为往来新加坡和澳大利亚的游艇航线。

“勿里洞旅游目的地发展计划是国家发展的焦点之一，同时受到Timah公司的关注，来实现公司在支持邦加—勿里洞旅游业发展的承诺，”特冷科诺说。

他希望滨海码头能吸引更多游客来勿里洞岛旅游，并对当地建设和居民社会福利带来正面影响。

此前，海洋事务统筹部、BPPT、勿里洞县政府和Timah公司于今年2月11日举行有关制定滨海码头建设建议的焦点小组讨论（FGD）。

特冷科诺说：“焦点小组讨论是加强有关部门在滨海码头建设项目同步总体规划，以致在勿里洞的滨海码头建设工程能进入详细工程设计（DED）。