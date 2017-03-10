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The Westin Jakarta酒店推介Heavenly Spa

【本报讯】属万豪国际集团旗下的雅加达威斯汀(The Westin Jakarta)酒店，推介优越的水疗中心，即Heavenly Spa(天梦水疗)。Heavenly Spa欢迎客户来试一试健脾按摩、清洁和激活身体护理，为身体和心灵充电。Heavenly Spa位于我国最高摩天大楼，客户能够从第50高楼享受Heavenly Spa而鸟瞰雅加达美丽景色。

Heavenly Spa提供治疗仪式，通过复兴的体验为提高“身心神”宛如一首颂歌让你纯粹复兴和纯粹放松。设在第50楼的专用健康地板还有室内游泳池和健身房，雅加达威斯汀Heavenly Spa共有5间单人治疗室、1间双人治疗室、贵宾室、按摩浴缸和桑拿及齐全的更衣室

在Heavenly Spa其中可享有天梦水疗签名配套（Heavenly Spa Signature Package），客户进入咨询服务前，事先通过一种仪式，为决定符合他们需求的水疗护理。可选择的是：

Hope：加强和振兴皮肤之时有助于激发身体和心灵。使用基于植物精油、豪华擦洗和温柔的护理产品，让身心神更平静。

Dream：美容计划，磨砂膏、精油、减肥精华和其他护理产品结合，为身体剪影和清爽身体。

Wish: 我们发展特殊护理为提升感官，使用巴厘咖啡擦洗(Bali Coffee Scrub)，去除死皮细胞，以及芳香疗法按摩，镇静安神和松弛肌肉柔性。

除了水疗，Heavenly Spa也有其他护理便利，如Heavenly Spa按摩、Heavenly Glow面容、Heavenly Spa 部位感，并提供专为男性的水疗，包括运动按摩(Sports Massage)、男人本质按摩(Men’s Essential Massage)和皮肤活力按摩(Skin Vitality)。

Heavenly Spa还提供威斯汀品牌SuperFoodsRx的营养菜单选项，确定客户消费的保健营养美食。从开胃菜南瓜汤、苋菜煎蛋、清蒸红鱼和烧烤三文鱼以及新鲜果汁。SuperFoodsRx菜单是“食品协同”，把数个食品组合，将帮助提高食品营养，以致向客户提供能量支持每天的生活。

雅加达威斯汀不但升级的SPA体验，从一个简单的按摩，到独一无二的身体心灵治疗仪式，还一边享受惊人的雅加达天际线。