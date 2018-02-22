Thursday, February 22nd, 2018 | Posted by

The Spring Club庆春节 举办第二节皇家春节

The Spring Club在丹格朗Gading Serpong举办第二节皇家春节，推出音乐剧结合舞蹈表演。(商报/Muhammad Maan摄)

The Spring Club在丹格朗Gading Serpong举办第二节皇家春节，推出音乐剧结合舞蹈表演。(商报/Muhammad Maan摄)

 

【本报讯】为迎接新春的到来，The Spring ClubGading Serpong举办第二节皇家春节(Royal Spring Festival II)，推出题为过年的秘密(The Secret of Guo Nian)，音乐剧结合舞蹈表演。

该节目已于今年215日从18点至22点在Royal舞厅举行。

The Spring Club俱乐部经理Helmy Purboyakti主持该节目的开幕式，并举性捞起鱼生仪式。鱼生是春节的特色佳肴第一道菜。吃鱼生过程是非常独特的，与同桌子的客人齐齐站立举筷，往盘里将鱼生高高捞起与搅拌，喊出新春祝语和愿望。该习俗预期已从南宋朝时期，在潮州和汕头开始流行，The Spring Club刻意在春节实行该神圣的时刻。

The Spring Club也推出中国歌剧表演。该歌剧陈述庆祝春节的起源，也描述年兽的故事，该歌剧也揭示春节中，红色和烟花的含义。

其他一系列吸引人的节目是算命先生、中国书法、古筝演奏、中国舞，如新疆舞、嫦娥舞、中国东方乐队、魔术，以及驰名江夏堂的站桩舞狮表演。

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