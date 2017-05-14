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Teh63 在PIK Avenue Mall

举行脱口秀提高品茶情趣

【本报讯】Teh63生产商举行脱口秀有关品茶情趣以提高市民对高质量的茶叶以及更加了解品茶的艺术与文化。

两位主讲人于本月14日（星期日）在雅加达北区PIK Avenue Mall举行题为“一杯茶的健康与艺术”节目，第一位是拉特纳（Ratna Somantri），她是印尼茶叶专家，也是印尼茶叶委员会推广主任兼茶爱好者社团创办人，第二位是是玛丽娅（Marya Haryono）她是雅加达Siloam医院的营养科医生。

在此良机透露，每个人都希望生活健康，大多数人开始食用对身体有益的健康饮食，其中之一就是茶饮。

Teh63本身已有20多年经验在印尼提供各种各样的优质茶叶。因此更多的品茶者和关心健康的市民均在寻找日愈驰名的乌龙茶。

拉特纳在主持节目时也示范了Teh63的4种茶叶，她使用东方（中国）泡茶文化的方式证明了Teh63与众不同特点。这4种茶是爪哇乌龙茶，即是Teh63优势产品，而其他3种是新品种茶，皇家红茶（Royal Black Tea）、寿眉茶（Shoumei Tea）东方美人茶（Oriental Beauty Tea）。

拉特纳说：“有趣的是，所有的茶叶都是Teh63位于茂物茶园耕种的，这些加工的茶叶一般来说是来自中国和台湾的camelia品种和varietas品种，然而在印尼的Teh63就能品味其茶饮。这4种茶各有不同的口味、香气和不同的特别颜色，当然与原产国的品味不一定相同。”

在简简单单的一杯茶，原来对身体与健康多么有益。在中国，茶叶也当为药用，已证明能够医治多种疾病。

玛丽娅表示，“现在的社会充满活力而消耗体能。使用高抗氧饮料包括茶叶可以补充身体失衡的液体，经常饮用至少一天3次，可以降低生病的风险。此外茶含有多酚（polifenol）可以降低脂肪含量和降低坏胆固醇。”

与此同时，Teh63市场与公关经理Wenny Astaria补充称，Teh63非常自豪能够在自己茶园生产、加工和营销乌龙茶而成为一个本国的品牌。“就因为如此，Teh63才可以保证并向消费者销售高质量的茶叶。”

她说，临近今年斋戒月，Teh63也成为供消费的健康饮料。在热烈庆祝开斋节的气氛，Teh63可以成为中和开斋节充满甜味和椰浆的饮食，因为Teh63含所多酚可以均衡体内的胆固醇并帮助消化。