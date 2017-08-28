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Summarecon Agung公司

在丹格朗塞尔邦成立Pradita研究所

【本报讯】Summarecon Agung公司发起成立高等教育机构Pradita研究所(Pradita Institute)，为沟通教育界和工业需求之间的差异。

Summarecon Agung公司总经理Adrianto P.Adhi称，Pradita研究所是该公司已42年在房地产工业经历而贡献的设施。

“通过Pradita研究所，我们将把42年运营业务和成立房地产业务的经历献给教育界。”他这么说。

他说，Pradita研究所设计教育理念，结合大学理论与系统的哲学，以实用与务实更接近商业公司。

“独特的教育理念，富有经验和合格的教学人员。Pradita研究所组合专业学者和积极的从业人员，以致Pradita大学生将直接由相关工业的企业家指导。”他如斯说。

“比其他大学的优点是，Pradita研究所大学生在实习时，直接在Summarecon工程，并与专业人士相遇。我们的愿望是减低教育界的理论与实践不相称。所以毕业后能够直接实践。”他这么说。

保护Pradita研究所的Inti Prima Bangsa教育基金会主席林广金(Sudino Lim)称，Pradita研究所基于企业大学理念能发展，是以工业经历和最佳做法的课程。

与此同时，Pradita研究所校长R.Eko Indrajit称，目前Pradita研究所提供的8个课程，其中是建筑、视觉传播设计、室内设计、区域规划、土木工程、信息系统、信息工程、旅游和酒店的学士。

Pradita研究所位于丹格朗塞尔邦Summarecon Scientia Business Park大楼。据他称，Pradita研究所设有交通、体育设施如游泳池、篮球场、健身中心、五人制足球、学生活动园区、娱乐场所至住宅簇群，成为住宿设施。