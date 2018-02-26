Monday, February 26th, 2018 | Posted by

Sophie Paris计划在Sentul兴建新工厂

【本报雅加达讯】Sophie Paris Indonesia公司计划在西爪茂物Sentul兴建工厂。该工厂将生产化妆品、香水、面霜、面膜和其他美容产品。

去年，Sophie Paris公司已在Sentul征购一公顷用地。Sophie Paris Indonesia公司首席执行官兼创办人Bruno Hasson称， “投资总值大约100万美元或100亿盾，并正处理兴建新厂的许可证。”

其实，Sophie Paris公司在西爪Ciamis已拥有一家工厂。但是，该工厂工业用地不是本公司的。他们是出租别方的土地。

但时尚产品如皮包和首饰品则不一样。迄今，Sophie Paris公司生产Sophie MartinA.L.I.V.E.Sunday品牌是与本地生产商进行合作的。

除了准备新厂，Sophie Paris公司扩大sophieparis.com成为在线对离线销售网络。从过去两年以来，他们已投资200万美元。

Sophie Paris公司的在线业务已从去年获得利润。最初，该公司定下指标在线业务营业额占总营业额的10%。但是，截至去年底实际营业额达30%

而今年2月， Sophie Paris公司表示，在线业务营业额贡献至43%。但是，该公司不愿透露营业额的数字。

虽然努力扩大数字销售，Sophie Paris公司甩掉主要业务即社区。因为，该公司使用直销系统。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=207238

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