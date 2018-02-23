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SNI证书手续费昂贵

中小型盐业无能力办理

【本报Labuan Bajo讯】粮食领域中小工业（IKM）特别是盐工业，在办理印尼国家标准（SNI）证书时，仍面对能加重工业负担的困难，即印尼国家标准证书手续办理费。

工业部（Kemenperin）家具、木制品、中小粮食工业局长苏达尔多（Sudarto）在东努沙登加拉（NTT）Labuan Bajo进行统筹会议时称，“盐工业有义务申请印尼国家标准，普遍是使用于食品和饮料工业，那是须遵从粮食安全标准。”

苏达尔多声称，才有360个中小盐工业获得印尼国家标准，即在西爪、中爪、东爪，实际上，东努沙登加拉也能成为盐工业发展中心，不论是消费盐或者是工业盐，可惜，印尼国家标准证书办理程序仍成为负担，尤其是费用方面。

他坦言，要办理印尼国家标准须支付3次的实验室化验费用，该费用确实加重中小工业商的负担。

他续称，每一次的化验费用为60万盾至70万盾，平时，前往实验室地点的运输费将提高。

他认为，办理印尼国家标准证书的费用，须符合中小工业商的能力。“我们将与有关单位统筹，俾使印尼国家标准证书辅导能概括更多的地区和寻找有关费用的解决方法。”

今年，工业部也将提高对中小型盐业的印尼国家标准辅导，以致，他们能扩展销售，他们需要得到辅导，俾能在办理印尼国家标准之前，确定盐业的可行性。“数项须确定的问题，即使用的工具、生产程序和仓库，以及生产的持续性。”

他续称，获得印尼国家标准证书后，仍须面对的问题，时常成为中小型盐工业障碍的是生产的持续性。实际上，如果在特定时间内没有任何生产活动，则印尼国家标准证书能被吊销。“例如在巴帝（Pati），有许多中小型盐工业，因不能继续生产，所持有的印尼国家标准证书被吊销，获得印尼国家标准证书后，每6个月作1次观察，如果已被吊销，须从新再申请，在此要解决的是须持续生产。”