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Sky House在Alam Sutera开发新的优质住宅

【本报丹格朗14日讯】Sky House于2017年进入印尼市场，致力于满足社区民众对优质住宅的需求。Sky House融合了绿色生活理念和高效设计，希望为所有人提供现代化、健康、安全和舒适的生活环境。

Sky House因其高品质的住宅理念，而获得印尼官方赞赏。Sky House BSD+获得的第一个奖项是由Rumah123.com的颁发的2018年唐格朗南部地区最受欢迎公寓奖项。“凭借这次的经验和认可，Sky House是您值得信赖的五星级生活品牌，”区域策划负责人Fathan Thaher如斯说。

营销中心

此外，Fathan先生说到。在位于雅加达Jl.M.H.Thamrin区的Thamrin Nine Complex，也开设Sky House产品概念展览中心。（7月14日）他在BSD城的Sky Club House举办题为“与Sky House一起攀登新高度”的发布会中说：“在展览会展出了一些未来或将在印度尼西亚开发的项目。”

从Sky House的世界布局图可以看出，展厅展示设计理念致力于提供世界级的产品及服务。在展厅大堂展示出的印尼布局也表现出示Sky House为社会提供最好的服务管理。

Sky House BSD+是在印尼BSD城建立的第一个Sky House项目，紧邻AEON Mall BSD City。Sky House项目负责人Johnny表示“Sky House BSD+在印尼布局大型公寓项目是开发商最强有力的承诺”。

他说，“Sky House BSD+将新加坡生活的概念带到BSD城市，强调自然景观、建筑、娱乐和国际社区的生活方式，”。Sky House BSD+拥有环保创新、综合智能安全系统、迷人的景观，让您感觉仿佛置身于新加坡。

营销负责人Jonny补充说，Sky House BSD+得到了公众高度的认可。“从2017年12月底推出的第一天起，已销售超过了1200套”。优异的销售业绩是广大人民群众充分信任的结果。

Alam Sutera的新项目

区域策略负责人Fathan说，目前Sky House已在Alam Sutera购买用于新项目的土地。该项目将带来现代化社区的概念。“Sky House Alam Sutera+将提供当现代年轻人想要的充满活力的生活方式，但仍能满足家庭类客户的所有需求”。

Sky House BSD+多种特色

Sky House BSD+将建在8.3公顷的土地上，包括Studio（20平方米），2卧室（48平方米），3卧室（68平方米）和3+1卧室（85平方米和120平方米）。

·黄金地段

Sky House BSD+位于BSD City（DBK/CBD）的核心地段，毗邻AEON Mall BSD，有代化拥现的综合基础设施，能充分满足客户日常需求。

·园林配套

Sky House BSD+打造印尼首个七重园林。4.6公顷的园林面积和1.7公顷的空中花园，目之所及皆是美景。因为BSDCity本身拥有400公顷的绿地面积，所以绿色不仅是在小区范围内，周边的生活皆是绿色。

·社区安防

安全是住宅最重要的部分，因此Sky House BSD+配备了先进可靠的安全系统。有24小时CCTV监控、紧急按钮、可视对讲和各种其他安全设施、以实现舒适和安全的生活。

·装标配套

Sky House BSD+为精装房，装标为MODENA、TOTO、 SCHNEIDER等顶级的优质产品或其他同等品牌。此外，配套完整的厨房，浴室，足以满足日常需求。

·智能化设备

Sky House BSD+将自然美与现代生活相结合，辅以安全和各个方面的舒适，如Wi-Fi 网络，门禁卡和公共的饮用水。

·完善的配套

Sky House BSD+也为所有人提供各种设施。配备有儿童游乐场、1.2公里跑道、瑜伽

区、羽毛球和网球场、1600平方米的成人游泳池，500平方米的儿童游泳池和室内外健身区。