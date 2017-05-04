Thursday, May 4th, 2017 | Posted by

Sido Muncul公司定收入增长15%
扩大出口菲律宾市场

【本报雅加达讯】草药与药物制造公司Sido Muncul(SIDO)公司今年瞄准收入增长15%。为此，Sido Muncul公司增加生产能力和加强出口销售到菲律宾。

收入增加将由平均销售价格(ASP)贡献，其中优势产品是Tolak AnginKuku Bima。此外，Sido Muncul公司也实行效率计划。

Sido Muncul公司在菲律宾市场已有相当大的品牌。万自立证券公司(Mandiri Sekuritas)分析员Lakshmi Rowter称，“在菲律宾，Tolak Angin潜力很大，因为该产品易已获市场接受。”

她说，Sido Muncul公司扩展到菲律宾将支持收入。何况，Sido Muncul公司使用营销策略为Tolak Angin产品。

目前，Sido Muncul公司出口销售额达每月30万美元，占总销售额的2%。以扩展到菲律宾市场，Sido Muncul公司定下指标出口贡献成为5%Sido Muncul公司混合利润将仍稳定，因为出口运输成本与印尼东区的销售一样。

目前，Sido Muncul公司使用两项销售系统，是通过传统市场和现代零售的销售。目前，传统市场占收入仍大约90%

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181864

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