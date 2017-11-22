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SIAL INTERFOOD 2017最大食品饮料

与酒店餐厅咖啡展正式开幕

【本报雅加达讯】SIAL INTERFOOD 2017第17届国际饮食业展览会于本月22日至25日在马腰兰雅加达国际展览中心正式举行开幕典礼。

22日上午大约九时半，Kristamedia Pratama公司总裁林德源（Daud D.Salim）、首席营销官Christina Sudjie、旅游部旅游业与旅游胜地开发局副主任Dadang Riski Ratman、SIAL集团总监Nicholas Trentesaux与嘉宾们一起主持剪彩仪式。

SIAL INTERFOOD 2017有32个国家与地区的800余家企业参展，即阿尔及利亚、澳大利亚、白俄罗斯、比利时、玻利维亚、文莱、保加利亚、中国、法国、希腊、匈牙利、印尼、意大利、日本、立陶宛、马来西亚、新西兰、阿曼、巴基斯坦、波兰、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、韩国、西班牙、斯里兰卡、台湾，泰国，土耳其，美国，越南和欧盟国家。

本届展会将有来自海内外的5万名观客参观。有超过15个行业参展，包括乳制品和鸡蛋，肉类和家禽，鱼类和海鲜产品，水果和蔬菜，日用食品，各种面包，巧克力，咖啡和茶，Gelato和冰淇淋，非酒精饮料，保健食品，罐头食品，有机食品，冷冻食品，酒店餐厅咖啡店和餐饮设备，烹饪设备和配备与最新的技术。

SIAL INTERFOOD 2017还举办了各种有趣的节目和活动，例如：SIAL创新，蛋糕装饰课程，烘焙示范，烹饪演示，La Cuisine烹饪比赛，印尼糕点联盟的糕点和面包比赛，ICA主办烹饪挑战赛，SCAI提供Barista＆Latte艺术工作坊，AEKI的焙烧工坊，涉及国内外400多名厨师葡萄酒类和蒙眼品尝比赛，冰淇淋比赛，这是首次在印尼举办的（Gelato）冰淇淋比赛。还有APRINDO、IPF、GAPMMI和AP5I、Passion Media和Esperto举办各项研讨会以及其他有趣的活动。

特别是从事食品和饮料领域的企业家，千万不要错过本月22日至23日举行的商务会议计划。可以通过与本地和外国商家寻找机会扩大您的食品和饮料业务。11月24日，也将举办海鲜与渔业领域的一个特别商务会议计划。

SIAL Interfood 2017获我国旅游部、印尼工业部、贸易部、海洋与渔业部、中小企业与合作社部门、BPOM、雅加达工商会、印尼酒店餐馆协会（PHRI）、印尼厨师协会（ICA）、印尼食品饮料协会（GAPMMI）、印尼零售商协会、AP5I、APTINDO、IFBEC、SCAI、GAEKI、印尼咖啡工业与出口商协会（AEKI）、印尼侍酒师协会、印尼烘焙协会、印尼糕点联盟、印尼烹饪专业协会、印尼包装协会（IPF）、印尼冷冻链协会、印尼特许专营协会、HIPPINDO、与印尼会展组织者协会等的大力支持。

这展览会将为来自世界各地的参展商提供广泛的商机，通过这个平台推广他们的产品，为观展者和参展商提供一个完美的交流平台，拓展商务或为业务需求寻找解决方案来。

SIAL INTERFOOD 2017是为参展者和观客在食品和饮料行业寻找机遇和创新业务的最佳平台。展览会于星期三至星期六，上午10时至晚上7时向商界开放，观众可从网上登记报名获取门票：http：//sialinterfood.com/online/。详细咨询请联系电话：+6221 634 5861/2或电邮info@kristamedia.com。