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Shangri-La Hotel Jakarta举办爱之旅婚庆展览会

【本报讯】Shangri-La Hotel Jakarta(雅加达香格里拉酒店) 邀请准新郎新娘于本月29日至30日，从早上10时至晚上10时，到酒店大舞厅参观爱情之旅婚庆展览会，以作好婚礼庆典准备。

客人可以参观逾30家最好的婚礼商家，包括装饰、照片和视频、婚礼蛋糕、婚纱礼服、婚庆组织者、请柬、纪念品至租赁新娘车和公寓等。为了让准新娘新郎可以想像他们的婚礼，酒店装饰了与实际婚礼装饰模拟的展览区; 这使得展位的气氛与一般的婚庆展览亭不同。

爱之旅提供来自顶级婚纱设计师收集的婚纱礼服、比如Hian Tjen, Yogie Pratama, Andreas Odang, Cynthia

Tan dan Julia Sposa。这些特殊和典型的服装设计师的作品将在设计名人纪念馆区展出。

雅加达香格里拉酒店将特别在本届节目的第二天，对确认将在酒店庆祝他们的婚礼的情侣提供特别奖励。在展会期间确认他们将在本酒店举办婚礼的情侣，将有机会赢得到巴黎或悉尼度蜜月，享用土耳其航空公司的机票，并在香格里拉酒店住宿。

使用BCA信用卡支付的准新郎新娘，将获得Rp.15,000,000现金回扣优惠，免费住宿豪华酒店套房三个晚上，还有可获多达200人的免费甜点。

为迎接爱之旅婚庆展，本酒店于2017年4月12日，星期三在莲花厅举行新闻发布会。与此机会，参与举办本次活动的合作伙伴共同讨论，分享首都婚庆行业的有关信息。其中发言人有The Bride Dept数字媒体业者Friska Ruslim；

婚庆组织Juzzon产业业主Juzzon ，婚庆照明Lumens Indonesia

公司业主Rensis Wenas。而酒店本身是由婚庆和社交活动总监Mira Kentjono代表。

The Bride Dept在婚庆展节目展出4种类型的技能，即化妆与美容课、Janus Finance金融项目,我想象的手工绘画课、艺人花卉的插花之类课程。除了准新郎新娘，朋友和家人也可以参加学习课程。

Juzzon将描述2017年的婚纱流行趋势，预计将充满独特的向往童话故事（梦想世界）、卡斯蒂利亚（皇家）、自然美的婚礼（自然背景）。装饰会更趋向中性的颜色，如黄金，象牙和柔和的色彩。婚纱切割的设计更简单与更轻便配上柔和的色彩。而准新郎礼服，黑色仍是首选，而丰富多彩的外套更适合户外婚礼。

Rensis作为婚庆装饰品照明系统的专家指出，婚礼的氛围符合主题和装饰完美的关键，就是装饰的颜色和良好的照明能互相配合。