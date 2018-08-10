Friday, August 10th, 2018 | Posted by

Shangri-La Hotel“甲”餐厅在中秋节推出传统月饼

CAP 002-Mooncakea

CAP 001-Mooncakea

 

【本报雅加达讯】欢迎中秋节，雅加达香格里拉大酒店Shangri-La Hotel的一家“甲”现代中式餐厅，供应各种品味的传统月饼。

每年农历八月十五日庆祝中秋节活动，总少不了传统食品——月饼。圆形月饼似满月，是中国传统文化中象征每个家庭团聚。

在我们新的点心厨师Wong Kiat Hong的指导下，“甲”餐厅推出了历史上最受欢迎的传统月饼，其中有白莲豆莎，白莲双黄，红莲蛋黄，红莲双黄月饼

对于想要品尝不同口味的客人，“甲”餐厅准备了具有独特风味的月饼，如红豆，五谷丰收，竹炭香兰和绿茶莲花月饼。

雅加达香格里拉大酒店提供两种奢侈包装月饼，即装有24块的包装。月饼包装绿松石结合柔和色的热带花卉图案，更显出奢华的印象，适合时代的中秋节礼物送给亲戚。

月饼可在8月至9月期间在酒店大堂区的展位购买。831日之前预订的客人以及特别是贵宾金环会会员将享受20％折扣。

Wong Kiat Hong厨师长

甲”新的点心厨师Wong Kiat Hong1995年开始从事烹饪行业，并投身于点心业有17年经验。他不断研究并为他的点心创作注入灵感，使他在厨师职业生涯达到最高水平。

努力工作是事业成功的主要秘诀。香格里拉酒店集团于2012年首次聘用负责点心厨师。

现在，黄厨师已成为雅加达香格里拉酒店厨房的一成员，并这个充满活力的城市和家人生活的地方，热情分享他烹饪成果。

详细咨询和预订，请致电（0212922 9999，或发送电子邮件至mooncake.slj@shangri-la.com

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=222584

Posted by on Aug 10 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added