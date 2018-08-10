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Shangri-La Hotel“甲”餐厅在中秋节推出传统月饼

【本报雅加达讯】欢迎中秋节，雅加达香格里拉大酒店（Shangri-La Hotel） 的一家“甲”现代中式餐厅，供应各种品味的传统月饼。

每年农历八月十五日庆祝中秋节活动，总少不了传统食品——月饼。圆形月饼好似满月，是中国传统文化中象征每个家庭团聚。

在我们新的点心厨师Wong Kiat Hong的指导下，“甲”餐厅推出了历史上最受欢迎的传统月饼，其中有白莲豆莎，白莲双黄，红莲蛋黄，红莲双黄月饼。

对于想要品尝不同口味的客人，“甲”餐厅准备了具有独特风味的月饼，如红豆莎，五谷丰收，竹炭香兰和绿茶莲花月饼。

雅加达香格里拉大酒店提供两种奢侈包装月饼，即装有2块和4块的包装。月饼包装绿松石色结合柔和色的热带花卉图案，更显出奢华的印象，适合时代的中秋节礼物送给亲戚。

月饼可在今年8月至9月期间在酒店大堂区的展位购买。 在8月31日之前预订的客人以及特别是贵宾金环会会员将享受20％折扣。

Wong Kiat Hong厨师长

“甲”新的点心厨师Wong Kiat Hong于1995年开始从事烹饪行业，并投身于点心业有17年经验。他不断研究并为他的点心创作注入灵感，使他在厨师职业生涯达到最高水平。

努力工作是事业成功的主要秘诀。香格里拉酒店集团于2012年首次聘用他负责点心厨师。

现在，黄厨师已成为雅加达香格里拉酒店厨房的一成员，并在这个充满活力的城市和家人生活的地方，热情分享他的烹饪成果。

详细咨询和预订，请致电（021）2922 9999，或发送电子邮件至mooncake.slj@shangri-la.com。