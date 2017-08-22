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Sewu Segar公司

推出新品种高原香蕉和凸顶柑

【本报雅加达讯】随着我国民众对健康食品的注重性意识愈提高，对水果和蔬菜生产商带来机遇。其中一家企业是Sewu Segar Nusantara(SSN)公司。因此，Great Giant Food(GGF)公司旗下的Sewu Segar公司，至今年底能达到销售600万盒或相等7万8000吨水果的指标表乐观。

Sewu Segar Nusantara公司董事总经理马丁．威查雅(Martin Widjaja)称，为提高公司的市场份额，不久的将来，该公司也将实行数项创新。其中是高原卡文迪什（cavendish）香蕉和凸顶柑。“未来也有可能我们将提供包装水果片等。”他这么说。

为扩大市场范围，Sewu Segar公司从2012年起已推出卡文迪什香蕉和贡蕉。生产Sunpride品牌香蕉的Sewu Segar公司也提供其他水果，例如黄金瓜、哈蜜瓜、富士苹果、金梨、新高梨、无核晶腰果以及蜜凤梨。最近，Sewu Segar公司也生产龙果和宝贝橙，两种水果是本地农民生产的。

据他称，为提高公司的利润，除了实行产品创新，该公司也持续改善管理产品供应链和分销。据他说，上述情形成为水果生产商或园艺业务的最大挑战。

因为，出售的水果应到消费者手上应仍新鲜。若在分配中不符合公司的条件，则到消费者手上会腐烂。“所以，目前我们的策略是关注良好的供应链管理，以致水果质量持续保持新鲜和分配均匀。”他如斯说。

Sewu Segar公司持续向民众教导生活健康的重要性，以多消费水果。这是很重要因为将推动市场上的水果销量。

为满足市场需求量的提高，Sewu Segar公司也持续增加产量。为此，该公司最近在东爪Blitar的总面积500公顷园地，兴建新种植园。该种植园未来将聚焦生产香蕉、蜜凤梨和晶腰果。