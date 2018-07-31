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Sekawan Intipratama定下指标

今年煤炭产量将达19万吨

【本报雅加达讯】Sekawan Intipratama公司通过其座落于东加里曼丹西古泰（Kutai Barat）Mook Manaar Bultan的子公司，即Indowahana Bara Mining公司定下生产指标，至今年底，煤炭产量将达到19万吨。

Sekawan Intipratama公司总经理克里斯迪安.本多（Christian V Ponto）称，去年，公司仅生产5万吨煤炭。“我们已准备好工具和基础设施，自今年7月开始运营，产量提高至7万5000吨。”

他声称，已定下指标，今年8月至10月，每个月能生产3万吨煤炭，而年底，每个月能生产5万吨。

Sekawan Intipratama公司声明，2019年定下指标，煤炭产量达到20万吨，预测首6个月能生产10万吨煤炭的指标。

为能在今年生产19万吨煤炭，Sekawan Intipratama公司已准备100亿盾资本支出（capex），细节是，1月至7月期间，调拨20亿盾供作煤矿基础设施建设。

此外Sekawan Intipratama公司销售指标，将供应国内和出口市场需求。“我们生产的煤炭每公斤含3万2000卡路里（热量单位）至3万4000卡路里。我们已于中国和印度联系，我们希望也能供应国电公司（PLN），一切都由市场决定，我们正在急于寻找现金流（cashflow）。”

除了生产煤炭之外，Sekawan Intipratama公司也在探讨与国电公司合作，在西古泰兴建发电力2×100兆瓦（MW）的蒸汽发电站。

克里斯迪延证实，Indowahana Bara Mining公司具有强劲的战略性兴建蒸汽发电站，只是，该计划还未确定。“还未有目标，还在探讨阶段，最主要的是我们先做好筹备。”

与此同时，有关收入指标，Sekawan Intipratama公司运营经理史巴斯迪延.查法尔（Sebastian Jaffar）称，每吨煤炭能获得10美元的利润率，根据模拟，每吨煤炭售价为23美元，生产费大约为每吨13美元，因此，每吨利润率为10美元。“仅是乘以生产量。”