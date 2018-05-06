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Salim Ivomas计划 提高食用油生产能力

【本报雅加达讯】生产Bimoli品牌食用油的Salim Ivomas Pratama公司，将提高泗水的棕油提炼厂生产能力，从年产30万吨成为42万吨，该公司定下指标，今年底将完成增产事宜。

Salim Ivomas公司工厂经理汉斯.威纳丹（Hans Winatan）称，将在股东大会（RUPS）上，进一步讨论工厂增加产能的事宜，因此，他不愿详述所拨的投资金额计划。

据悉，如今，Salim Ivomas公司拥有5家棕油（CPO）厂，年产能力为140万吨，该5家棕油厂，1家在泗水，两家在雅加达，1家在邦加勿里洞（Bangka Belitung）和另1家在棉兰（Medan），该5家棕油厂生产食用油、人造奶油（margarin）和酥油。

Salim Ivomas公司生产的棕榈下游产品，供应国内或者是出口需求。“我们已向斯里兰卡、巴布亚新几内亚（Papua Nugini）、非洲和亚洲数个国家出口，有的国家进口人造奶油或者食用油，也有两者都进口。”

因棕榈下游产品需求持续提高，使Salim Ivomas公司提高产能，需求提高主要是如临近斋戒月（Ramadhan）和开斋节（Lebaran），汉斯声称，面对需求提高情势，Salim Ivomas公司已在3个月前作好准备。

因从数年前的经验，当进入斋戒月时，民众对食用油和人造奶油的需求提高。“我们大力提高产能，俾能供应国内需求。”

Salim Ivomas公司营业经理苏尔亚.达尔曼多（Surya Dharmanto）补充说，公司遵从政府的规定销售产品，包括食用油最高零售价（HET）在内。

他证实，Salim Ivomas公司以最高零售价每公斤1万1000盾价格销售食用油。“我们已遵从政府发出的最高零售价条例，那是为使价格稳定。”