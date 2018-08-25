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RNI计划把糖业移至爪哇岛外

【本报雅加达讯】Rajawali Nusantara Indonesia（RNI）公司将开始实行向爪哇岛外发展糖业的计划，甚至目前，RNI公司看好将在西努沙登加拉（NTB）面积为3万公顷（Ha）的土地种植甘蔗。

RNI公司坦言，已从林业与环保部获得该农地，依计划，明年开始，RNI公司将对该新甘蔗田进行可行性研究。

RNI公司总经理贝尔纳特.迪迪科.帕拉史迪约（Bernardus Didik Prasetyo）称，如果一切行政手续都顺利的话，RNI公司将在西努沙登加拉的土地种植甘蔗，也将在该田地上兴建糖厂。“如果可行性研究结果是有利的话，则我们即刻开始兴建糖厂和种植甘蔗。”

除了开拓糖业和种植甘蔗之外，RNI公司计划，也将开拓年末稻谷和玉米为原料的饲料加工业，为能达致该计划，RNI公司将在西努沙登加拉投资3兆盾。

迪迪科声称，除了在西努沙登加拉之外，RNI公司也探讨在苏门答腊和苏拉威西，面积达到5万公顷的土地。依计划，RNI公司将逐阶段把在爪哇岛糖厂停止运营，那是因爪哇岛原料难得，往后，RNI公司将把爪哇岛当成主要是房地产业的新财政来源。

目前，RNI公司拥有7家糖厂，由旗下子公司运营，即座落于东爪泗水（Surabaya）的PG Rajawali I公司，该公司经营管理2家日产1万7500吨的糖厂，即Krebet Baru糖厂和Rejo Agung Baru糖厂。

还有西爪井里汶（Cirebon）的PG Rajawali II公司，有5家每日总产量在1万4000吨的糖厂，即Sindang Laut、Karangsuwung、Tersana Baru、Jati Tujuh和苏横（Subang）糖厂。

上述糖厂原料来自占地面积为1万2000公顷的甘蔗田，以及西爪和中爪区周遭农民种植的甘蔗田。