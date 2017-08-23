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Ricky Putra筹资30亿盾

计划把工厂迁往直葛

【本报雅加达讯】今年7月，解雇200名员工减少产量后，Ricky Putra Globalindo公司持续设法压低愈来愈高的生产费，其中是把工厂迁向中爪直葛(Tegal)。

Ricky Putra公司座落于茂物（Bogor）的工厂，拥有300台生产机器，将全部迁往直葛。这一向以来，茂物的工厂年产3万包（bales/每包约合18万144公斤）男用内衣，而另外两家座落于万隆（Bandung）年产6万包的工厂没有搬迁。

日前，Ricky Putra公司经理迪尔达.赫鲁.吉达（Tirta Heru Citta）对记者称，目前，直葛的工厂仍在测试运作中，因人力资源不足的缘故。“我们希望10月份已能运营，但有可能测试运作费时6个月。”

他声称，已尽力招聘员工，但需要辅导员工的生产技能，因当地民众未拥有缝纫技能，那需要一段时间的。

把工厂搬迁是为压低员工薪资，众所周知，中爪的省级最低工资（UMP）比西爪茂物的省级最低工资更低。西爪省级最低工资很高对该公司的支出造成影响。“搬迁工厂的资金达到20亿盾至30亿盾。”

但他仍不能预测工厂生产能力，今年7月3日开始，公司的纱线产量已调低25%。“原料每个月生产4800至5000包，如今，每个月仅生产3000包。”

虽然2017年还剩几个月，Ricky Putra公司已能臆测至今年底的命运，该GT Man品牌的男性内衣生产企业肯定，至今年底的业绩不会良好增长。

Ricky Putra公司定下指标，今年业务增长5%至10%。“公司已尝试一切办法，大力推动运输，已敦促子公司加快销售，但成绩也不过如此。”

至今年底，Ricky Putra公司预测的业绩，也考虑今年上半年业绩。在今年上半年，该公司销售增长34.69%成为7415亿盾，只是净利仅增长5.83%，成为65.4亿盾。

净利很低是因销售额仍持平的缘故，冷淡的零售业导致Ricky Putra公司调低价格给予打折，以致，也对盈利造成影响。

迪尔达声称，Ricky Putra公司的业绩稍微受稳定的出口市场所支撑，出口市场提供35%的贡献，导致该公司虽然微薄仍能获利。与此同时，仍能保持品质，Ricky Putra公司向日本的出口占99%份额。

至今年底，迪尔达未定下太高的指标，今年上半年销售情势已反映出目前该公司的情景。“销售增长仍在5%至10%。