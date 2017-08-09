Posted by admin

R80型涡轮螺旋桨飞机

研制费预计达15亿美元

【本报雅加达讯】我国第三任总统哈比比（BJ Habibie）设计的R80型涡轮螺旋桨飞机列为国家战略项目，其研制费预计达15亿美元。

由前总统哈比比与长子伊尔哈姆（Ilham Akbar Habibie）一同成立的Regio Aviasi Industri（RAI）公司将开发这款近程区域飞机。

RAI公司资助事务财务副主任德斯拉（Desra Firza Ghazfan）昨日在雅加达说：“研制费高达15亿美元，但来自国内的资金要占55%。这是哈比比的要求。”

他解释，至今公司未筹集到需要的资金。来自国内的R80型飞机研制费55%资金，其中来自非预算投资融资（PINA）、国内私营企业、群众募资和供应商。

进一步，R80型飞机研制费的35%资金来自东盟，以及剩余的30%来自战略伙伴。

德斯拉续说，几家航空公司比如NAM Air、 Kalstar、Trigana航空和Aviastar公司签订了订购总共155架R80型飞机的投资意向书。

“公司有计划于2022年开始第一次飞行，然后申请认证。2025年公司开始把飞机运送到航空公司，”他说。

德斯拉详细说明，NAM Air航空订购100架飞机、Kalstar航空25架、Trigana航空20架，以及Aviastara航空10架。

“为达到盈亏平衡点，公司要售出222架飞机，而其中155架已通过投资意向书订购。公司本来有计划制造600架飞机，”他如斯说。

R80是一种双引擎涡轮螺旋桨飞机。这款近程区域飞机设计，可搭载80名至92名乘客。

R80的最接近竞争对手是印尼鹰航投入运营的ATR-72型飞机，但其性能还是超过了后者很多，其中更有效、方便和经济，尤其是在400海里至800海里的短途航班。