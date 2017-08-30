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Pupuk Kujang公司计划在老挝投资

兴建肥料工厂

【本报雅加达讯】芝甘北Pupuk Kujang公司非常认真在老挝落实投资，兴建肥料工厂。目前，该公司进行各种研究，包括寻找当地企业为伙伴。

Pupuk Kujang公司技术和开发经理苏甘托(Sukamto)称，在老挝生产的肥料仍限于生产氮磷钾复合肥料(NPK)。“但是也有可能生产其他种类，如生物肥料、有机生物肥料和化肥，也可能发展。”他这么说。

按照计划，老挝肥料工厂的NPK颗粒肥料年产能力10万吨，而NPK混合肥料年产能力50万吨。但是，可惜，Pupuk Kujang公司仍保密有关该工厂投资价值。

此前，老挝政府也已要求我国投资位于Khammouane省的钾矿。该矿区的钾潜力每年达100万吨。钾矿物可作为制造肥料的原料。

为满足国内肥料产量，Pupuk Kujang公司的钾需求每年达7万吨。迄今，该公司必须从俄罗斯和加拿大进口。

向来，由于这些原料进口国家很远，导致运输费飙升。因此，若钾原料能从老挝进口，Pupuk Kujang公司可以节省用费，因为地理距离更近。

目前，Pupuk Kujang公司正在努力压制生产成本提高效率。其中是在能源领域。该公司正研究把能量来源从煤气转到煤炭。

上述煤气化试点工厂是日本公司合作的。“目前正在实行，通过书桌研究或者试点工厂。”他如斯说。