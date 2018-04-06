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PPSKI建议 牛肉进口有义务进口母牛

【本报雅加达讯】印尼水牛与牛饲养业协会（PPSKI）建议，不但只宰割牛（sapi bakalan）进口商有进口母牛的义务，牛肉进口商也有该义务，举例，每进口50吨牛肉，该进口商须进口1头母牛。

那不但只为公平而已，但也为政府设法加快增加国内繁殖率方案，能更轻易实施。

与此同时，农业部验疫局（Barantan Kementan）记载，今年首3个月（1月至3月）期间，宰割牛实际进口量达到9万2884头和牛犊2646头，与此同时，去年落实进口的活牛犊1万318头和52万7789头宰割牛。

我国不但只进口活牛，也进口活水牛，去年，我国已进口819头活水牛犊，今年进口173头活水牛犊，进口牛全部来自澳洲，根据农业部验疫局数据，去年至今年期间，还未有进口母牛。

政府责成，每次进口宰割牛，须同时进口母牛的义务，比例是每进口5头宰割牛须进口1头母牛，该义务登载于2016年第49号农业部长条例修订案的2017年第2号贸易部长条例内。

国内企业商对该政策仍有赞同和拒绝的态度，他们要求政府能重新研究该政策，除此之外，也要求政府考虑土地储备，不论是供支持增加母牛或者是牛繁殖率的饲养或者是种植草饲料用途，其它考虑点是随着国内饲养业发展，将出现的垃圾的处理问题。

日前，印尼水牛与牛饲养业协会主席德古.布迪亚纳（Teguh Boediyana）称，该母牛进口义务的政策，是政府的权力，包括进行评估在内，该母牛进口义务，理应不但只对宰割牛进口商实施，但也对牛肉进口商有效。“牛肉进口商也须有相同义务，举例，每进口50吨牛肉，须进口1头母牛，这是因宰割牛进口或者是冷冻牛肉是相同的，即进口牛肉，不同的是宰割牛在还未宰割之前能有增值。”

他说，至今，该政策还未落实观测，对民间饲养业来说，政府并没有提供能推动牛饲养业和兴趣，相反的，政府进口廉价牛肉政策，反而对民间饲养业造成压力。