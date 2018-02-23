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PHRI西加省分会承诺

酒店与餐馆使用非补贴LPG

【本报雅加达讯】为了支持补贴3公斤装液化石油气权益者享用的计划，印尼餐馆和酒店业协会（PHRI）西加省分会承诺使用非补贴液化石油气（LPG）。

本报援引北塔米纳（国油）公司第六市场营销操作区（MOR VI）经理玛德阿迪布德拉（Made Adi Putra）发布的新闻稿表示，印尼餐馆和酒店业协会西加省分会承诺使用非补贴液化石油气的是坤甸贸易局、市场合作社、微型企业于2017年10月9日发布第510号/89/DKUMP/2017年传单关于整顿企业家使用3公斤装液化石油气的进一步措施。

印尼餐馆和酒店业协会西加省今年2月19日在西加省坤甸市举行“坤甸美食节”的开幕式时，签订有关成为印尼餐馆和酒店业协会成员的所有酒店和餐馆使用非补贴液化石油气的承诺书。

他赞扬已支持政府和国油公司计划的印尼餐馆和酒店业协会，肯定3公斤装液化石油气产品真正由权益者享用补贴产品。

上述步骤肯定能推动不包括中小微型企业（UMKM）的企业家采取相同步骤。

“不可否认，还有中产阶级烹饪企业家尚未关注上述传单。为此，我们对印尼餐馆和酒店业协会西加省分会的承诺表示感谢，以致能推动其他企业家采取相同步骤，”他阐述。

他续说，国油公司与印尼餐馆和酒店业协会西加省分会签订的承诺书是国油公司在此前与西加省县市政府签订使用非补贴液化石油气承诺书的进一步计划。

至今在西加省14个县市当中，其中8个县市已经签署上述承诺书，其中是坤甸、喃吧哇、Kuburaya，以及三发地区。