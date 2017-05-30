Tuesday, May 30th, 2017 | Posted by

Paramount Land开发商投资2650亿盾
推出两项新住宅工程

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图为Paramount Land开发商在Gading Serpong推出两项新工程Amalfi Village和Navona Village，受到数百买客青睐。

 

【本报讯】Paramount Land开发商推出两项位于Gading Serpong的最新工程，即Amalfi Village和Navona Village，该工程价值达2650亿盾。

Paramount Land执行经理Andreas Nawawi称，目前我国房地产领域已开始活跃，可从房地产信贷增长同比提高15.2%看到。

“我们也看到目前在Serpong或丹格朗出现新市场，价格方面和面积符合消费者需求。这是一个积极的迹象，而目前特赦纲领已开始带来影响。为预测这些积极的迹象，我们已准备最好产品。”他这么说。

他说，房地产部门在中期和长期很有前景。他表示，作为聪明的消费者，民众必须了解长期房地产市场，是五年周期的自然部分。

“房地产不只是短期投资但是长期的。在线销售的调查结果，未来最喜欢的房地产种类是住房。而消费者最喜欢选择的地区是丹格朗，成为一个都市的支柱，其房地产价格是最有前途提高的。”他如斯说。

“我们推出Amalfi Village只有112个单位住房，每个单位价格最低11亿5000万盾，而Navona Village共有107个单位住房，最低价格6亿8000万盾。”他这么说。

与此同时， Paramount Land总经理艾尔宛(Ervan Adi Nugroho)说明，今年首季经济增长达5.01%，或比去年同期大约4.94%更高，着使企业家非常乐观。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184165

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