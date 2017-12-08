Posted by admin

Paku Gajah开发项目正式投产

满足苏岛南部对天然气需求

【本报穆印讯】北塔米纳旗下公司北塔米纳勘探开发（Pertamina EP）宣布，Paku Gajah气田开发项目（PGDP）正式投产，来为满足苏岛南部地区对天然气的高需求

Pertamina EP公司总经理纳囊（Nanang Abdul Manaf）昨日在苏南省穆印（Muara Enim）县主持PGDP投产仪式时说：“PGDP将同时替代此前租用的临时气体生产设施。”

他称，Pertamina EP Asset II经营的PGDP由两座集气站（SPG）组成，即日产量4500万标准立方英尺的Paku Gajah集气站和日产量2500万标准立方英尺的Kuang集气站。

公司也完成连接Paku Gajah集气站与既有的Merbau二氧化碳脱除装置的主要管道建设，全长23公里。

Paku Gajah气田开发项目投资总额达1.451亿美元，比起初预测的1.4753亿美元更小。

PGDP项目的所有装置将满足国营煤气公司（PGN）和苏南省及其周围地区消费者对天然气的需求。

纳囊续说，苏岛南部地区对天然气的需求较高。根据油气下游工业活动安排机构（BPH Migas）的数据，今年苏南省对天然气的需求每日达10.139亿标准立方英尺，而可以满足的只有其中每日 3.5320亿标准立方英尺，而分配需求每日3.3070亿标准立方英尺。

为满足苏南省市场对天然气的大需求以及延长生产周期，Pertamina EP以进行探索性钻探和扩建PGDP项目，在Paku Gajah气田周围地区开发综合气田。

进一步，北塔米纳上游业经理总监山苏（Syamsu Alam）称，PGDP是增加天然气储量以免我国发生燃气短缺的努力。

“坦率地说，目前我国处于石油危机之中。若没有寻找新的天然气储量，在未来5年内，我国将面临燃气短缺问题，”他说。

穆印县县长穆查基尔（Muzakir Sai Kohar）希望，Paku Gajah气田开发项目对当地收入带来贡献，来改善当地社区的经济状况。