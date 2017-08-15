Tuesday, August 15th, 2017 | Posted by

Otenta.com营销我国优质产品

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图为创意经济机构主任Triawan Munaf(左3)、印尼证券交易所(BEI)开发经理Nicky Hogan(右3)、Otenta.com创办人Anton Liu(左2)和联合创始人Stevanis Setiawan(左)、Daria Adiwibowo(右2)以及Syahmedi Dean，在雅加达推出Otenta.com是合影。

 

【本报讯】Otenta.com刚刚正式推出，是一个初创电子商务(e-commerce)，尤其营销我国生产的优质产品。希望该电子商务可以成为本地企业营销他们以我国文化和独特产品的平台。

Otenta.com创办人Anton Liu称，不仅著名零售商，Otenta.com也推介中小型企业(UMKM)的产品，从化妆品、男女服装、艺术品至我国特色的零食。

“Otenta.com希望向民众推介各种各样本地产品，一并提高他们对我国优质产品的意识。目前我们看好本地品牌，包括中小型企业的产品，有很大的市场发展潜力。”他这么说。

“希望Otenta.com能成为最重要的电子商务平台，体现在国内外市场扩展我国产品。”他如斯说。

迄今，Otenta.com已携手大约120个我国品牌，大约有3000种产品。约60%的产品来自于Otenta.com和我国中小型企业。

他说，迄今，Otenta.com已获得数家公司的支持，其中是BTN银行、BTPN银行、Sarinah、Sriwijaya Air航空公司、Sido Muncul公司和其他公司。

目前，Otenta.com是基于网络的电子商务，但是，在不久的将来Otenta.com将通过Google Play和App Store下载。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190502

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