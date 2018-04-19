Thursday, April 19th, 2018 | Posted by

Oppo正式发布AI美颜功能OPPO F7手机

品牌大使Chelsea Islan与OPPO Indonesia经理部员工在推介OPPO F7手机同时庆祝该手机公司第5周年并一起切生日蛋糕。

品牌大使Chelsea Islan与OPPO Indonesia经理部员工在推介OPPO F7手机同时庆祝该手机公司第5周年并一起切生日蛋糕。

 

品牌大使Chelsea Islan（左2）、OPPO Indonesia营销经理Alinna Wenxin（右2）、营销计划主任Suwanto（左）与公关经理Aryo Meidianto Aji一起推介OPPO F7手机。

品牌大使Chelsea Islan（左2）、OPPO Indonesia营销经理Alinna Wenxin（右2）、营销计划主任Suwanto（左）与公关经理Aryo Meidianto Aji一起推介OPPO F7手机。

 

4月17日，代言人介绍OPPO F7手机的情景。

4月17日，代言人介绍OPPO F7手机的情景。

OPPO Indonesia营销经理Alinna Wenxin推出OPPO F7时在讲解一瞥。

OPPO Indonesia营销经理Alinna Wenxin推出OPPO F7时在讲解一瞥。

 

 

Oppo手机制造商正值417日举行印尼Oppo第五周年纪念，在我国正式推出OPPO F7手机。这个世界上首款拥有2500万像素摄像头分辨率的手机也采用了其前身Oppo F5配置的人工智能（AI）技术。

OPPO Indonesia营销经理阿丽娜（Alinna Wenxin）表示，Oppo F7是一款采用AI 美颜2.0技术和实时高动态范围（HD R）传感器的设备，可提高自拍的质量。

她于星期二（17/4）在雅加达说：“我们希望推出OPPO F7后将进一步加强我们在过去五年来建立的自拍专家和领导者的地位。在近来五年，OPPO已经发展成为印尼青少年最向往的流行拍摄手机。”

在正式推出之前，Oppo已从413日开始营销这款手机。阿丽娜说， 在今年4 1 3 日至1 7日的五天销售期间，OPPOF7贡献了Oppo总销售额的22％。

OPPO Indonesia营销计划主任S u w a n t o 表示， 最新手机配置的AI Beauty2.0技术是此前Oppo F5技术使用的进一步发展。凭借这项新技术，人脸识别点达到了2 9 6 个点， 比以前增加了20％。

AI Beauty 2.0技术能够更精致和准确地识别人脸。现在，可以更详细地识别一个人的年龄，性别，肤色和皮肤类型的差异，在一张照片中最多四个人。”

他说，OPPO F7配备了嵌入式AI技术，该技术已发展到自拍摄影功能和其他操作功能。“配备超级全屏幕和更新多任务的软件，使用F7将提供更好的设备体验。”

除了AI Beauty 2.0之外，Oppo F7的人工智能技术还带来了其他一些功能，包括识别16个拍摄场景的人工智能识别。还装备有Sony 576传感器场区，使其HD R功能能够实时产生更好的背光照片。

由于这项技术， Oppo F7拍摄的图像将包含更多“ 信息” ， 有如高质量的数码相机—丰富的细节、光线强度和色彩水平，无论是在阳光中还是在阴影中拍摄。

S u w a n t o 表示，Oppo F 7 配备了2280×1080分辨率和6 . 2 3 英寸F H D + 超全屏幕，从而提供更丰富的色彩和更好的视觉。

OPPO F7也是具有199 特殊比例的智能手机之一，可在玩游戏时提供更广泛的效果区域。”

他说， Oppo F 7 辅以最新八核4 G B 6 4 位处理器和更为优化的操作系统。使用在A n d r o i d O r e o 8 . 1 C o l o r O S 5 . 0软件， 具有更好的A I 技术管理系统。

 

 

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