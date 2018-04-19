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Oppo正式发布AI美颜功能OPPO F7手机

Oppo手机制造商正值4月17日举行印尼Oppo第五周年纪念，在我国正式推出OPPO F7手机。这个世界上首款拥有2500万像素摄像头分辨率的手机也采用了其前身Oppo F5配置的人工智能（AI）技术。

OPPO Indonesia营销经理阿丽娜（Alinna Wenxin）表示，Oppo F7是一款采用AI 美颜2.0技术和实时高动态范围（HD R）传感器的设备，可提高自拍的质量。

她于星期二（17/4）在雅加达说：“我们希望推出OPPO F7后将进一步加强我们在过去五年来建立的自拍专家和领导者的地位。在近来五年，OPPO已经发展成为印尼青少年最向往的流行拍摄手机。”

在正式推出之前，Oppo已从4月13日开始营销这款手机。阿丽娜说， 在今年4 月1 3 日至1 7日的五天销售期间，OPPOF7贡献了Oppo总销售额的22％。

OPPO Indonesia营销计划主任S u w a n t o 表示， 最新手机配置的AI Beauty2.0技术是此前Oppo F5技术使用的进一步发展。凭借这项新技术，人脸识别点达到了2 9 6 个点， 比以前增加了20％。

“AI Beauty 2.0技术能够更精致和准确地识别人脸。现在，可以更详细地识别一个人的年龄，性别，肤色和皮肤类型的差异，在一张照片中最多四个人。”

他说，OPPO F7配备了嵌入式AI技术，该技术已发展到自拍摄影功能和其他操作功能。“配备超级全屏幕和更新多任务的软件，使用F7将提供更好的设备体验。”

除了AI Beauty 2.0之外，Oppo F7的人工智能技术还带来了其他一些功能，包括识别16个拍摄场景的人工智能识别。还装备有Sony 576传感器场区，使其HD R功能能够实时产生更好的背光照片。

由于这项技术， Oppo F7拍摄的图像将包含更多“ 信息” ， 有如高质量的数码相机—丰富的细节、光线强度和色彩水平，无论是在阳光中还是在阴影中拍摄。

S u w a n t o 表示，Oppo F 7 配备了2280×1080分辨率和6 . 2 3 英寸F H D + 超全屏幕，从而提供更丰富的色彩和更好的视觉。

“OPPO F7也是具有19： 9 特殊比例的智能手机之一，可在玩游戏时提供更广泛的效果区域。”

他说， Oppo F 7 辅以最新八核4 G B 的6 4 位处理器和更为优化的操作系统。使用在A n d r o i d O r e o 8 . 1 、C o l o r O S 5 . 0软件， 具有更好的A I 技术管理系统。