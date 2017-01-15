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OJK 乐观的表示

2017年信贷增长将达两位数

【本报雅加达讯】金融服务管理局(OJK)主席慕利亚曼(Muliaman D. Hadad)乐观的表示，今年的信贷增长将达到两位数。日前，他在总统府说，“该两位数的潜力相当大。”

此前，佐科威总统要求2017年我国贷款增长达12%。贷款增长能够达到，若是向微中小型企业(UMKM)发放的贷款加以提高的话。总统说，如有必要，该贷款的发放亦提供利息补贴。

慕利亚曼说，经已想方设法来确保佐科威总统所要求的指标今年能够达到。其中之一是与有关部会和机构进行合作。建立一个推动微中小型商业模式的积极性。

其它的措施是，把贷款的发放导向各优先部门，例如能源，基础设施，粮食，海事或向具有长短期性质的各种生产性工程项目。这肯定将涉及到财务公司的角色。

他说，“因此，我认为两位数潜力相当大。最重要的是在寻求可行性的商业模式上，我们必须要有创造性和创新性。”

慕利亚曼接着说，金融服务管理局鼓励地方建设银行(BPD)与国营企业银行建立合作关系。他记载，地方建设银行资产总额达525兆盾。

央行预计2016年经常帐赤字缩小至1.8%

印度尼西亚银行(央行/BI)预计，2016年的经常帐赤字(CAD)将缩小至占国内生产总值(GDP)的1.8%。该数字比2015年的经常帐赤字2.06%更低。

央行行长助理贝利(Perry Warjiyo)解释说，影响经常帐赤字降低的主要因素是对外贸易持续顺差。

中央统计局(BPS)的最后数据显示，2016年11月的外贸顺差为8亿4000万美元，虽然上述顺差比2016年10月份的12亿1000万美元有所下降。

上周末，贝利在雅加达央行总部称，“所以，我们估计2016年第四季度的经常帐赤字为1.9%。”

经常帐是由我国至其它国家的进出口货物和服务的指示器。经常帐分成两个部件，即贸易平衡和服务帐户。

如果经常帐出现逆差的话，则表示上述国家比起出口，仍进口更多的货物和服务。然而若其赤字缩小则显示在服务和货物进出口活动上有好转。

此前，央行预测经常帐赤字占国内生产总值的2%左右。可是，在年底的服务和货物进出口发展愈加缩小赤字。

另一方面，经常帐赤字的好转，亦将改善我国收支预算(NPI)，我国收支预算包括经常帐平衡，资本和金融项目以及外汇储备。

他说，“2016年底的外汇储备升至1160亿美元。可以说我国收支预算顺差，再加上流入的外资也很多。”