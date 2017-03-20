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OJK称30%来自金融市场

我国需5000兆盾兴建基础设施

【本报雅加达讯】金融服务管理局(OJK)确定，我国资本市场扮演的角色必须持续加以提高，俾使对政府的优先计划，即基础设施建设能够提供贡献。金融服务管理局资本市场监督执行主任努尔海达(Nurhaida)称，如果观察2015-2019年中期建设计划(RPJMN)所需资金或基础设施建设预算为5000兆盾。上周末，努尔海达在雅加达，印尼证券交易所大厦的J-俱乐部投资节目上说，“倘若我们往前看，希望资本市场成为经济的中流砥柱，因为根据中期建设计划，该基础设施所需基金几乎5000兆盾。”从所需的预算为5000兆盾，他说，从国家收支预算所调拨的为30%，从地方收支预算为11%，从国营企业22%，而从金融市场亦包括资本市场约30%。他补充称，“这是商机，且金融服务管理局共同提高资本市场业绩，例如股价综合指数(IHSG)的上升，表示股票上涨，得天独厚的是投资者。”努尔海达接着说，资本市场对政府优先计划的贡献越大，则对国民经济增长的贡献也越大。“资本市场的增长将协助经济增长，若经济好的话，则帮助公众的福利，因此我们试图藉着在资本市场的活动而提高资本市场成为融资来源。这样一来，其他的民众亦能享有基础设施和福利均衡，希望J-俱乐部能增加新的投资者。