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OJK称至今夏利亚证券已创新高

【本报雅加达讯】金融服务管理局（OJK）称，在我国资本市场的夏利亚（伊斯兰教）证券数量已达最高点，即351家上市公司。去年底，资本市场的夏利亚证券数量仅达347家。

金融服务管理局夏利亚资本市场监督主任Fadilah Kartikasari称，新的夏利亚证券清单将于今年6月1日起生效。

与此同时，未来该名单也可成为投资夏利亚证券的指南。也可以用作夏利亚信托资金（共同基金）管理经理、夏利亚投资者（包括机构和个人）、夏利亚指数提供者，如发行雅加达伊斯兰指数（JII）与印度尼西亚夏利亚股票指数（ISSI）的印度尼西亚证券交易所（IDX）。

“在伊斯兰教证券名单中的351家发行者中，其中有夏利亚上市公司的三个股票，348家发行人没有说明商业活动和业务管理是基于伊斯兰教原则的，但是，该348股份符合伊斯兰教证券清单的标准。”

Fadilah接着说，大多数或多达90家夏利亚范畴上市公司来自贸易、服务和投资部门。占我国夏利亚证券总额的25.64％。

“其余来自财产、房地产与建筑部门的上市公司，达59种股份或占16.81％。此外，其中14.81％或相当于52种夏利亚上市公司的股份来自基础和化工行业。”

自今年元月至五月29日，8家新上市公司在印尼证交所登记。从8家新上市公司，四家上市公司的股票被制定列入夏利亚证券清单，包括Forza Land Indonesia公司（股代号FORZ）、Sanurhasta公司（股代号MINA）、Sariguna Primatirta公司（股代号CLEO）和Terregra Asia Energy公司（股代号TGRA）。