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OJK将颁布金融科技借贷合同准则

【本报雅加达讯】金融服务管理局（OJK）愈加认真的管理金融科技（fintech）业务。要求金融科技公司登记后，金融服务管理局将颁布有关金融科技借贷合同准则的传阅文件。

金融服务管理局金融科技业务许可证管理与监督主任 Hendrikus Passagi称，该传阅文件将管理有关借贷合同与若出现债务违约的风险管理。“在借贷的程序里将详细地管理合同内容并如何管理其风险。”

金融服务管理局也将管理金融科技业务的“知道你的客户”（KYC）机制。Hendrikus称，金融科技公司将使用的该机制必须使用与目前运行业务一样的科技。“金融科技希望推动金融科技业务的KYC机制使用应用。”

该应用包括数字签名、面部扫描、指纹、生物识别和视频会议。Hendrikus认为，该方法能够代替至今需要的KYC。

金融服务管理局希望，该传阅文件即将在未来一年内颁布。“我们还寻找合适的时间。但肯定的尽快。”此外，目前科技金融服务蓬勃发展。

金融服务管理局已提供16家金融科技许可证。其中8家公司已发放融资1兆盾。Hendrikus说：“对我们来说，融资的价值并不重要，最重要的是金融科技可扩展融资的分配。”

此外，44家金融科技公司已登记，但验证过程尚未完成。其它35家已申请登记的许可证。

Crowdo（印尼）坦承，准备实施金融服务管理局将生效的条例。目前，该公司已有知道他们客户的应用。Crowdo（印尼）公司首席执行官Leo Shimada说：“目前我们使用客户数据上传，例如身份证或其它互补数据。”该公司坦承将发展生物识别和视频会议的服务知道客户。

为了克服风险，该公司已使用人工智能系统。Leo称，该公司的不良贷款很小。