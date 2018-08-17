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OJK发布8个金融业和资本市场政策配套

【本报雅加达讯】为了增强金融机构的作用，如银行、非银行机构包括保险、融资机构和资本市场，金融服务管理局（OJK）正式发布8个政策配套。

周三（15/8），金融服务管理局委员会主席魏姆博（Wimboh Santoso）在发布该一揽子政策的新闻发布会上称，希望该一揽子政策可增强生产部门的作用。

“以致会引发实体部门的乘数效应、创造就业机会和出口。”

希望该一揽子政策配套将有助于政府增加外汇储备。金融服务管理局也与相关机构和部会协同合作，让小社区可更容易地获得融资。

通过管理小额贷款计划，改善民众获得融资的机会。此外，通过集群计划加强乡村拥有企业和庶民业务贷款（KUR）。

以下是金融服务管理局发布的8个政策配套：

1. OJK致力于透过出口导向型产业和出口替代产品提高出口。此外，OJK也专注于旅游和调整风险加权资产（risk-weigted asset/RWA）、核心资本和资产质量的谨慎规定。

2.振兴出口发展机构。这是透过专注于提高对冲工具保险和出口再保险的供应者作用。

3.促进资本市场，推动10个旅游区的发展。

4.与经济统筹部门合作，提供集群庶民业务贷款和出口导向型旅游。

5.在风险加权资产和住房融资风险比率中调整银行业谨慎性。此外，OJK也废除对土地贷款的禁令以及放宽贷款的抵押品。

6.提供对国内生产总值（GDP）贡献率大的中小型企业（UMKM）获取金融科技初创公司，包括股权众筹的资本。

7.促进资本市场，包括地方债券和贬值融资、夏利亚（伊斯兰教规则）工具、市场对冲和汇率。此外，OJK也增加国内投资者和地方证券公司的覆盖面。

8.规定融资公司发放融资给生产部门。

透过上述政策配套，希望金融服务业的作用会更大。希望能加强未来外汇储备，并在国家发展中发挥更大作用。