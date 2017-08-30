Wednesday, August 30th, 2017 | Posted by

Monsanto玉米种子需求
预计今年同比提高10%

【本报雅加达讯】今年政府全面禁止玉米进口渠道使国内种子需求提升。随着供国内饲料原料对玉米需求持续增加，导致玉米种子需求也提高。

日前，美国跨国企业Monsanto Indonesia的公司业务总管赫里.克里斯丹多（Herry Kristanto）对记者称，今年玉米种子需求提高10%。去年，Monsanto Indonesia公司的玉米种子需求量达到6000吨。“因受政府禁止玉米进口的政策所影响，需求提高大约10%。”

赫里声称，政府禁止玉米进口渠道，已为Monsanto Indonesia公司和其他玉米种子生产商带来好处。玉米种子需求受国产玉米价格上涨推动，以致，也推动农民再度种植玉米作物。

因此，Monsanto Indonesia公司坦言，比起出口市场，将优先供应国内市场的种子需求，甚至，公司已发展杂交玉米种子（benih jagung hibrida）供应国内市场。

该类玉米种子能种植在干燥贫瘠土地，也能总值于水利灌溉的田地。目前，该Monsanto Indonesia公司的优势玉米种子，是DK-771和DK-959，该两种玉米种子有抗疾病的耐力。“以上两种玉米种子有抵抗耐力，是农民所担心的疾病。”

Monsanto Indonesia公司决定聚焦于国内市场，除了是因玉米进口禁令使国内市场敞开，也因其出口目的国，如越南和菲律宾有变化，使Monsanto Indonesia公司的出口市场受阻。

以上两个国家，已使用以生物技术（bio teknologi）生产的杂交玉米种子，而至今，Monsanto Indonesia公司还未生产生物技术杂交玉米种子。至今，该公司仍在办理行政手续，俾能发展该用生物技术生产的杂交玉米种子。“目前，正在办理手续中。”

有关今年生产的杂交玉米种子，Monsanto Indonesia公司证实，已在1600公顷（ha）土地上种植玉米，该公司定下指标，Monsanto玉米种子将在今年11月收成。

赫里坦言，虽然产量高，去年的玉米种子市场不振，去年，玉米农没有兴趣种植玉米作物，造成2015年和2016年所生产的玉米储备量仍有6800吨，希望今年能尽量被吸收。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=191938

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