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Modern Industrial estat公司

看好与台湾投资者合作

【本报雅加达讯】Modern Industrial Estat公司旗下在万丹省瑟朗市开发ModernCikande Industrial Estate(MCIE)工业区的Modern Realty公司，大力支持周一在雅加达Fairmont酒店举办的第二届印尼-台湾工业合作论坛（ITICF）。

ITICF其中的一系列活动包括周二，台湾代表团到ModernCikande Industrial Estate(MCIE)视察工作。

ModernCikande Industrial Estate(MCIE)总经理Pascall Wilson表达，希望ITICF能够成为印尼与台湾工业合作的起点平台，使印尼成为双方优势的工业领域的生产基地。

他在Fairmont酒店欢迎晚宴致词时说：“我们欢迎100人台湾代表团到工业园区。希望这次到访可敞开与台湾投资者的合作商机、扩大市场或合资经营。”

他指出，MCIE准备接待有意到印尼来投资的台湾企业家。“我们大力支持来自台湾投资者的商业活动，致使他们在印尼的投资项目能够增长和蓬勃发展。”

Pascall披露，MCIE是雅加达西部其中一个最大的工业园区。总面积3175公顷，其中已开发的地区达40%，剩余的地产银行（landbank）大约有1500公顷。目前MCIE有逾200家各式各样的本国企业和跨国公司。

除了供应供建筑的工业用地。MCIE也兴建齐全的基础实施和辅助设备，此外也布置地区环境。在这工业园区已建有商店区、诊疗所、邮政局、银行、餐厅和最新建设是酒店。

Modern Industrial Estat公司定下今年销售大约50公顷用地，市值达1兆盾。Modern Industrial Estat公司有信心能达标，因为需求量很高，这主要是Cikande高速公路收费站运营后，非常方便通往ModernCikande工业区。