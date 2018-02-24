Saturday, February 24th, 2018 | Posted by

Midas Citra Utama携手PROJEK与6家房产特许经营商
推广Puri 8 Residence

Midas Citra Utama公司总经理Okie Imanto(左4)、PROJEK与PROVIZ创办人Andy K Natanael (右)和6家房产特许经营商代表人，在雅加达签署谅解备忘录后相互握手。(商报/Muhammad Maan摄)

Midas Citra Utama公司总经理Okie Imanto(左4)、PROJEK与PROVIZ创办人Andy K Natanael (右)和6家房产特许经营商代表人，在雅加达签署谅解备忘录后相互握手。(商报/Muhammad Maan摄)

 

【本报讯】Midas Citra Utama公司携手在线营销功能PROJEK6家房产特许经营商，营销位于雅加达西区Duri KosambiPuri 8 Residence豪华住宅区。

6家房产特许经营商，即是Century21ERALJ HookerPromexRemaxRay White

Midas Citra Utama公司总经理Okie Imanto称，“为推动Puri 8 Residence营销，我们携手在线营销功能PROJEK与我国著名的6家房产特许经营商，因有非常广泛的营销网络，并且成功营销许多房地产工程。”

他说明，Puri 8 Residence占地15888平方米，有3栋公寓共有1090个单位房屋，既是高31楼的Himeji公寓(413个单位)、高32Edo公寓(339个单位)和高32Takeda公寓(342个单位)。为开发Puri 8 Residence工程，Midas Citra Utama公司筹备资金大约逾7000亿盾。

他称，Puri 8 Residence兜揽4种单位公寓，即小套房、一房一厅、双卧室和三卧室。Puri 8 Residence推出三卧室单位价格8亿5000万盾。

他说，Puri 8 Residence以日本现代设计，并将于今年第三季开始兴建。

他表示，Puri 8 Residence将设有各种设施，其中是无边际泳池、日本花园、烧烤区、慢跑道、咖啡厅、健身房、儿童游乐场、托儿所、高级活动场所、图书馆、诊所、多功能厅、幼儿园、零售店与便利店、24小时保安与闭路电视系统，以及门禁卡。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=207087

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