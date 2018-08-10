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Mal Ciputra Jakarta举办我国各地区的传奇美食

吁千禧一代热爱本国传奇美食和尽力保护民族文化

【本报丹格朗讯】雅加达Mal Ciputra为庆祝印尼73周年国庆日,于本月8日至19日,在Mal Ciputra底楼东面与北面的中厅为忠诚顾客推介全国各地传奇美食的传奇村庄(Kampoeng Legenda)。

美食节是文化的一部分，与文化紧为一体，要保存传统文化，并能与外来美食一视同仁，甚至要更突出，给社会带来美好的印象。

雅加达Mal Ciputra一向以来关注保护我国的传奇美食，也不断参与保护传奇美食的国家形象。其中是保护全国各地纯正的小吃和美食使它不灭绝。利用媒介大力宣传民族的原始文化是正确的，因而雅加达Mal Ciputra与JIISCOOM合作例常举办Kampoeng Legenda向青年一代推广。

现代化的装饰概念，并不减弱印尼传统含义，我们希望Kampoeng Legenda不仅能吸引成年客户，也可以吸引千禧一代来享用。

雅加达Mal Ciputra总经理Ferry Irianto表示，“我们推出Kampoeng Legenda来满足对全国传奇美食爱好者的愿望。客户现在不必到各地区享用心目中的美食，因为我们已直接把他们带到雅加达Mal Ciputra。而通过美食活动，我们也参与保护印尼的传奇美食遗产，一并让千禧一代更加深入了解和保护本国的传奇美食，而不受到外来食物蓬勃发展的影响。”

独特故事和产生特征美食的背景将是这个活动的主题。在雅加达Mal Ciputra客户可以享用逾70种传奇美食，其中是三宝垄的Asem-Asem Koh Liem（1978）、Toko OEN Semarang（1930）、Pisang Plenet Mbah Toerdi Jl Pemuda（1952）、Mangut Manyung Bu Fat小饭店（1969）、Nasi Pindang Gajah Mada（1987）；来自日惹的Bale Raos（2004）、Gudeg Yu Djum（1950）；来自井里汶的Nasi Jamblang Mang Dul（1970）；万隆的Kupat Tahu Gempol（1965）、Sunda Unik；梭罗的Nasi Liwet Wongso Lemu（1950）；巴东的Es Durian Iko Gantinyo、Martabak Kubang Hayuda、Sate Padang Ajo Ramon（1983）；坤甸的Kweetiaw Sapi Antasari 72（1972）；泗水的Sambel Bu Rudy（2000）；万鸦老的Heng Mien Tinoor Tomohon Minahasa饭店（1950）、Madanonese饭店（1962）；茂物的Sate Kuah Pak Obay（1972）；东道主雅加达推出的Nasi Uduk H.Yoyo（1952）、Soto Tangkar Tanah Tinggi（1946）、Pempek Megaria（1989）、Rujak Shanghai Encim（1950）、Soto Betawi H.Maaruf、Bakmi Amoy（1980）、Ketan Susu Kemayoran（1958）、Kopi Es Tak Kie（1927），还有很多古老美食可以在雅加达Mal Ciputra的Kampoeng Legenda享受。

雅加达Mal Ciputra市场经理Silvia阐明，“我们希望传奇美食活动不仅能吸引成年客户，也可以让千禧一代来享用。在活动期间，我们将装上大屏幕，其中作用是浏览Instagram的hashtag #kampoenglegenda2018。让千禧一代可以与其他人分享这项活动。”

除了各种美食，Mal Ciputra也举办脱口秀，主题为“在千禧一代眼中的印尼传奇美食”Kampoeng Legenda开幕式由印尼美食专家William Wongso和千禧一代艺人Yuki Kato主持。