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LG今年首季销售增长 受节能电器所支撑

【本报雅加达讯】印尼LG电子（LG Electronics Indonesia）公司证实，今年上半年的销售比去年同期增长，这是因为节省能源的电器销售所支撑。

印尼LG电子公司总经理Seungmin Park声称，印尼LG电子公司电器销售提高，是因民众觉悟到使用节能电器。

因此，印尼LG电子公司的电子产品成为选购目标。印尼LG电子公司经理部证实，那是因印尼LG电子公司所有的电子产品，已配备能节省能源的逆变器（inverter）。“因我们的产品不只在质量，但也节省能源，那是可以证实的，因此，今年达致的销售，确定将比去年更高。”

但印尼LG电子公司不愿详述该销售增长数据，甚至，印尼LG电子公司经理部证实，今年上半年的业绩，已超过预订的指标。“难于数字说明，但我们的增长非常大和非常好。”

印尼LG电子公司生产的所有产品销售，几乎都增长，如电视、电冰箱、空气调节器（AC）和洗衣机。其中节能产品之一，是冷气机。

印尼LG电子公司空调方案小组长帕拉穆.巴斯克罗（Prama Baskoro）确定，印尼LG电子公司生产的节能空调已通过印大（UI）电力与能源研究机构（EPES）的核实。

印尼LG电子公司生产的地板空调逆变器能节省至62%的电能，而吊顶式空调逆变器节省至50%的电能。“持着该证书，我们希望，印尼民众能更信任该技术真正能节省能源。”

目前，印尼LG电子公司引领我国的空调逆变器市场，市占率58.8%，而从空调全面性来说，印尼LG电子公司坦言，仍居于第3位。凭着印大发出的证书，印尼LG电子公司希望能提高至第2位。

印尼LG电子公司营业和空调解决方案的副总经理詹姆士.李（James Lee）补充说，我国使用的空调逆变器还很少，即在20%之下。“实际上，正在发展的趋向是节能空调，但许多工业仍未配备节能的技术。”