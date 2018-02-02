Friday, February 2nd, 2018 | Posted by

Kunciran至Cengkareng市内高速公路将于今年底完成

【本报雅加达讯】Jasa Marga国营公路服务公司通过旗下的Jasamarga Kunciran CengkarengJKC）公司，定下万丹省丹格朗市昆吉兰（Kunciran）至雅京西区珍加连（Cengkareng）高速公路建设工程于年底完成，并于2019年初全面通车。

JKC公司总经理埃德温（Edwin Cahyadi）日前在雅加达说：“建设工程竣工后，这条总长14.19公里的市内高速公路将使前往苏加诺哈达国际机场的交通更加顺畅。”

他解释，昆吉兰至珍加连高速公路工程截至今年1月底的建设进度仅为7.81%，该工程所需用的征地面积目前落实约32.50%

埃德温称，这项投资总额5.01兆盾的工程主要障碍是征地过程。

公司总是采取办法来加快征地进程，其中继续与有关方面协调，来保证施工过程可以顺利完成，”他说。

昆吉兰至珍加连市内高速公路是苏加诺哈达国际机场通往丹格朗Cibitung，雅加达2号外环公路（JORR 2）的一部分。

JORR 2高速公路网的作用是缓解雅京市内高速公路和外环公路的交通流量。除此之外，这条高速公路也将与雅加达至丹格朗、昆吉兰至赛邦（Serpong）和苏哈机场高速公路链接。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205428

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