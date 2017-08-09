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Krista Exhibitions今在泗水举办

2017印尼EASTFOOD & EASTPACK展览会

【本报讯】Krista Exhibitions再次于今年8月9日至12日在中爪省泗水Grand City举办2017 印尼EASTFOOD & EASTPACK展览会。第9届饮食国际展览会推介食物饮料产业、面包业、渔业、酒店餐厅咖啡厅/包办宴席服务与包装技术等。

2017 印尼EASTFOOD & EASTPACK展出各种各样技术与优质产品，其中有面包和糖果（面包糖果机械，设备，补给，原料配料）、食品与酒店（葡萄酒与烈酒，设备，补给，冷库，酒店餐厅包宴咖啡厅相关技术和服务）、食品原料配料（食品添加剂，食物化学品，食物配料，食物原料）、草药与健康食品（草药，健康食品与保健食品）、零售产品以及饮食，面包，糖果，化学物，化妆品等的包装过程技术。

展会期间，最吸引人的是参展的Kartikawira Adisukses公司,DIAMOND, KitchenAid, MERO,PrimsFood, INDOPANGAN SENTOSA等公司的专业厨师比如Cessar、Ibu Achen、Ibu Merry等厨师当场作烘焙与烹饪示范。而ICA（印尼厨师协会）在2017印尼EASTFOOD展会将展示烹饪示范与专业烹术的挑战平台。此外，请别错过Gelato比赛，这是创造新的冰淇淋口味的比赛平台。

2017 印尼EASTFOOD & EASTPACK获得我国旅游部、印尼中小企业与合作社部门、工业部、贸易部、食品药物监督机构（BPOM）、印尼工商会馆、泗水工商会馆、印尼酒店餐馆协会（PHRI）、印尼包装联合会（IPF）、印尼厨师协会（ICA）、印尼烘焙协会（ABI）、印尼面粉生产商协会（APTINDO）、印尼渔业产品加工与包装协会（AP5I）、印尼展览企业协会（ASPERAPI）、专业厨师协会（ACP）及相关协会的大力支持。

希望2017 印尼EASTFOOD & EASTPACK展览会能提高饮食业业者的视野，把他们的产品推向各国的潜在市场，也一并组织市场销售网，推动食品产业生产高质量并具竞争能力的产品，以至能与任何国家的产品竞争。

2017 印尼EASTFOOD & EASTPACK展览会将从早上10:00至晚上19:30向企业界及社会大众开放。观展者可携带两张名片直接到展览处登记或者凭Krista Exhibitions发出的请柬入场或上网http：//eastfoodindonesia.com/visiting/visitor-reservation/登记。

详细咨询，请联系Kristamedia，电话：（021）634-5861；634-5862或发电子邮件info@kristamedia.com。