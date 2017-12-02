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Kohler正兴建新工厂

定2019年芝卡朗工厂以能运营

【本报芝卡朗讯】我国人口暴增，为工业提供很大的商机，包括浴室设备（sanitary）工业在内，其中Kohler公司也欲分一杯羹。

该总部在美国的Kohler公司甚至承诺，将在我国兴建工厂，争取浴室设备的潜在市场。

日前，Kohler公司厨房和浴室集团总裁雷利（Larry Yuen）称，“通过投资1亿美元，我们深信，该工厂能于2019年运营。”

日前，Kohler公司已在为该年产能力100万件产品的工厂举行奠基仪式，Kohler公司选择西爪芝卡朗建厂是因该地点具战略性和接近主要市场，即雅加达。

雷利有信心，Kohler的浴室设备建厂将为周遭民众带来利益，因为该占地面积20公顷（ha）的工厂，预期能吸纳1000名员工。

他补充说，在印尼建厂后，将使目前已投入生产的42家工厂充数。“此前，我们已拥有42家工厂，分布于世界各地，但如在印尼没有工厂，仍不算完整。”

雷利声称，推动Kohler公司在我国兴建工厂的因素之一，即原料充足。生产浴室设备所需数种原料成分，如高岭土（kaolin），在印尼有丰富储藏量。

如果新工厂已运营，印尼Kohler公司将生产数种浴室设备。但如供应其它的家庭设备，如厨房设备，Kohler公司仍依靠进口供应。“先进口，一边测试印尼国内的市场销售。”

他解释说，为使浴室设备销售更大，往后，Kohler公司将以中层阶级民众作为销售目标。除此之外，Kohler公司将与数家房地产发展商合作，如Agung Sedayu集团、Intiland Development、力宝集团（Lippo Group）和金光置地（Sinar Mas Land）。

目前，Kohler公司通过分布于我国10个大城市的展览厅（showroom）销售产品，如雅加达、泗水（Surabaya）。

俾能销售更广泛和与其它的浴室设备生产商竞争，Kohler公司已定下计划，将增加展览厅数目，该公司定下指标，将在50个城市设立展览厅。