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KKP定下指标 今年生产70万吨龙虾苗

【本报雅加达讯】每年虾苗需求持续提高，我国养殖业生产的虾产90%供出口，即向欧盟、美国、中国、日本和其他数国出口。

根据海洋与渔业部（KKP）记录，比起其它虾产，养殖农更选择生产白对虾（udang vaname），因为从商业价值来看盈利更大。

海洋与渔业部鱼产养殖局育苗单位主任科克.科卡尔廷.苏特里斯诺（Coco Kokartin Soetrisno）称，但是，养殖白对虾最难。“因此，我们正在推广养殖龙虾（udang windu），目前，龙虾苗仍有限。”

海洋与渔业部预测，今年，培育的龙虾苗可达到70万吨，这一向以来，大约70%培育的是白对虾苗和龙虾苗。

在同一场合，海洋与渔业部鱼产养殖局局长史拉墨.苏比亚克多（Slamet Soebjakto）称，2017年，养殖虾苗产量达64万2000吨，因此，预测今年的养殖虾苗同比大约增长9.03%。

据了解，去年养殖虾苗产量比2016年更少。2016年的产量总共67万4555吨。其中15万860吨是龙虾苗和3万5676吨是白对虾苗，余下是其它的虾类。